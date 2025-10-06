iPhone 17 Pro: Ενισχύστε τις επιδόσεις του με 3 απλά βήματα

Σε κάθε smartphone, η μνήμη RAM παίζει καθοριστικό ρόλο στην ομαλή λειτουργία και την ταχύτητα των εφαρμογών. Στο νέο iPhone 17 Pro, αυτό γίνεται ακόμα πιο σημαντικό καθώς η αποθήκευση προσωρινών δεδομένων μπορεί με τον καιρό να επιβραδύνει τη συσκευή, ειδικά όταν «τρέχουν» πολλά ταυτόχρονα.

Ένας απλός και γρήγορος τρόπος για να φρεσκάρετε τη μνήμη RAM χωρίς να χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση είναι η εκκαθάριση μέσω της λειτουργίας AssistiveTouch που προσφέρει το iOS. Αυτή η μέθοδος εξασφαλίζει ότι το iPhone σας παραμένει γρήγορο και λειτουργικό όπως την πρώτη μέρα, ιδανικό για όσους χρησιμοποιούν βαρύ multitasking ή απαιτητικές εφαρμογές όπως παιχνίδια, επεξεργασία βίντεο ή δημιουργία περιεχομένου.

Πως θα το εφαρμόσετε

1. Ενεργοποιήστε το AssistiveTouch

α) Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις (Settings) και πλοηγηθείτε στην επιλογή Προσβασιμότητα( Accessibility)

β) Επιλέξτε Άγγιγμα (Touch) και έπειτα ενεργοποιήστε το AssistiveTouch

γ) Θα εμφανιστεί ένα μικρό εικονίδιο στην οθόνη σας, το οποίο λειτουργεί ως εικονικό κουμπί Home

2. Ξεκινήστε τη διαδικασία απενεργοποίησης της συσκευής

α) Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί έντασης ήχου και το πλευρικό κουμπί μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη "σύρετε για απενεργοποίηση"

β) Σε αυτό το σημείο μην σύρετε το κουμπί απενεργοποίησης αλλά αφήστε την οθόνη ως έχει



3. Καθαρίστε τη μνήμη RAM

α) Πατήστε το εικονίδιο AssistiveTouch που εμφανίστηκε στην οθόνη

β) Κρατήστε πατημένο το εικονικό κουμπί Home μέσα στο μενού AssistiveTouch

γ) Η οθόνη θα σκοτεινιάσει στιγμιαία και θα επιστρέψετε στην οθόνη κλειδώματος, επιβεβαιώνοντας πως η μνήμη RAM έχει εκκαθαριστεί επιτυχώς



Η μνήμη RAM καταλαμβάνεται από διεργασίες και προσωρινά δεδομένα που μπορεί να επιβαρύνουν το σύστημα, μειώνοντας την απόκριση και αυξάνοντας τους χρόνους φόρτωσης. Με την εκκαθάρισή της ελευθερώνετε πόρους και μειώνετε τους χρόνους καθυστέρησης, βελτιώνετε την απόδοση σε εφαρμογές, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις πολλαπλών ενεργών εφαρμογών και διασφαλίζετε αδιάλειπτη λειτουργία χωρίς κρασαρίσματα ή κολλήματα.

Αυτή η τεχνική αποτελεί μια απλή, γρήγορη και ασφαλή λύση για να διατηρείτε το iPhone 17 Pro σε κορυφαία κατάσταση απόδοσης καθημερινά, χωρίς να χρειάζεται επανεκκίνηση ή τεχνική υποστήριξη. Συνιστάται να εκτελείται τακτικά, ειδικά από χρήστες που χρησιμοποιούν έντονα τη συσκευή τους με πολλές εφαρμογές ανοιχτές ταυτόχρονα.