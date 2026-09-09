iPhone Duo: Η Apple λάνσαρε το νέο αναδιπλούμενο μοντέλο και ήδη τα social media παραμιλούν

Η Apple παρουσίασε σήμερα (09/09) το iPhone Duo, το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone και ήδη οι χρήστες των social media έχουν ενθουσιαστεί με τις πρώτες εικόνες.

Διαθέτει εσωτερική οθόνη 7,6 ιντσών που προσφέρει μια μεγάλη επιφάνεια για προβολή περιεχομένου, παιχνίδια και ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών εργασιών (multitasking), καθώς και ειδικό φινίρισμα νανο-υφής (nano-texture) που ελαχιστοποιεί τις αντανακλάσεις για μια απαράμιλλη εμπειρία θέασης.

Όταν είναι κλειστό, η εξωτερική οθόνη 5,4 ιντσών προσφέρει το 90% της επιφάνειας οθόνης του iPhone 18 Pro, σε έναν συμπαγή σχεδιασμό που χωράει άνετα στην τσέπη. Και οι δύο οθόνες έχουν την ίδια αναλογία διαστάσεων, επιτρέποντας στο περιεχόμενο να προσαρμόζεται αναλογικά και διασφαλίζοντας οπτική συνέχεια.

JUST IN: Apple unveils its first foldable phone, iPhone Duo.



When opened, it is the thinnest iPhone ever.



The phone is 50% larger than the iPhone 18 Pro Max. pic.twitter.com/Wby0jQVLkr — Collin Rugg (@CollinRugg) September 9, 2026

Το iPhone Duo είναι κατασκευασμένο για αντοχή, χάρη στον καινοτόμο σχεδιασμό του υλικού που προσφέρει ομαλή και ικανοποιητική αίσθηση σε κάθε χρήση. Με την ισχύ του νέου επεξεργαστή A20 Pro, το iPhone Duo διαθέτει προηγμένο σύστημα διαχείρισης θερμότητας, με ειδικά σχεδιασμένο θάλαμο ατμών (vapor chamber, και αρχιτεκτονική διπλής μπαταρίας, προσφέροντας επιδόσεις επαγγελματικού επιπέδου και εντυπωσιακή αυτονομία που διαρκεί όλη την ημέρα. Το προηγμένο σύστημα κάμερας τραβά εκπληκτικές φωτογραφίες και βίντεο, ενώ ο αναδιπλούμενος σχεδιασμός ξεκλειδώνει νέους, διασκεδαστικούς τρόπους χρήσης της κάμερας που δεν είναι εφικτοί σε κανένα άλλο iPhone.

iPhone Duo

iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max

Apple Watch Series 12 and Apple Watch Ultra 4

AirPods 5



… and Joz pic.twitter.com/TWj3GjDSmk — John Ternus (@johnternus) September 9, 2026

Το iOS 27 έχει επανασχεδιαστεί, παραμένοντας οικείο και εύχρηστο, ενώ προσαρμόζεται στους ποικίλους τρόπους με τους οποίους οι χρήστες αλληλεπιδρούν με το iPhone Duo. Επιπλέον, με το Apple Intelligence2 και το Siri AI3, το iPhone Duo συνδυάζει ισχυρές δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης με τα προσωπικά δεδομένα και το πλαίσιο χρήσης του κάθε ατόμου.