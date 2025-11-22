iPhone Fold: Όλες οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα για το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone

Η Apple πρόκειται να εισέλθει στην κατηγορία των foldable smartphones με το πολυαναμενόμενο iPhone Fold, που αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του το 2026 ή το αργότερο το 2027.

Μετά από χρόνια φημών και διαρροών, οι πρόσφατες πληροφορίες ρίχνουν φως στα χαρακτηριστικά, το σχεδιασμό και τις καινοτομίες που πιθανότατα θα φέρει αυτή η νέα συσκευή.

Σχεδιασμός και οθόνες

Το iPhone Fold θα ακολουθεί το στυλ «notebook», δηλαδή θα ανοίγει σαν βιβλίο, παρόμοιο με τα Samsung Galaxy Z Fold. Η συσκευή αναμένεται να διαθέτει δύο οθόνες: μία εξωτερική περίπου 5.3 ιντσών για χρήση όταν είναι κλειστή και μία εσωτερική αναδιπλούμενη οθόνη μεγέθους 7.8 ίντσες, που θα προσφέρει μια ευρύχωρη εμπειρία χρήσης όταν η συσκευή είναι ανοιχτή.

Η οθόνη θα είναι foldable LTPO OLED με ρυθμό ανανέωσης 120Hz και υποστήριξη HDR10+, προσφέροντας κορυφαία ποιότητα εικόνας και ευκρίνεια. Αυτός ο τύπος οθόνης θα συνδυαστεί με ανθεκτικό γυαλί Ceramic Shield στην εξωτερική οθόνη για προστασία από γρατζουνιές και πτώσεις.

Κάμερες και νέα τεχνολογία

Μία από τις πιο εντυπωσιακές φήμες αφορά την κάμερα κάτω από την οθόνη (under-display camera) στην εσωτερική οθόνη, που θα είναι η πρώτη σε επίπεδο βιομηχανίας με αισθητήρα 24MP.

Η ύπαρξη αυτής της τεχνολογίας επιτρέπει στην κάμερα να είναι κρυμμένη χωρίς να επηρεάζει την οθόνη, κάτι που είναι σημαντικό για την αίσθηση του πλήρους και αδιάκοπου εσωτερικού panel.

Παράλληλα, θα υπάρχει και μια punch-hole κάμερα στην εξωτερική οθόνη σε περίπτωση που η συσκευή χρησιμοποιείται κλειστή. Η κύρια κάμερα θα διαθέτει δύο φακούς 48 megapixel ο καθένας, με προηγμένες δυνατότητες οπτικής σταθεροποίησης και zoom, ενώ η selfie κάμερα θα είναι πιθανώς στα 18 megapixel ή στο 4MP υπό οθόνης σύμφωνα με διαφορετικές διαρροές.

Για την ασφάλεια, θα έχει ενσωματωμένο Touch ID στο πλευρικό κουμπί, αντί του Face ID, πιθανώς για λόγους σχεδιασμού και ευκολίας χρήσης.

Επεξεργαστής, μνήμη και απόδοση

Όπως συμβαίνει πάντα με την Apple, το iPhone Fold θα διαθέτει το πιο ισχυρό chip που θα είναι διαθέσιμο κατά τη στιγμή της κυκλοφορίας, πιθανώς το Apple A20 ή A20 Pro, με 12 GB RAM και αποθηκευτικό χώρο ξεκινώντας από 256 GB και φτάνοντας μέχρι 1TB. Η απόδοση της συσκευής αναμένεται να είναι κορυφαία, έτοιμη να υποστηρίξει multitasking, απαιτητικά παιχνίδια και εφαρμογές.

Μπαταρία και συνδεσιμότητα

Αναφορές από πρόσφατες διαρροές κάνουν λόγο για μπαταρία μεταξύ 5,400 mAh και 5,800 mAh, σημαντικά μεγαλύτερη από αυτή των τωρινών iPhone, προκειμένου να υποστηρίξει την ενισχυμένη κατανάλωση που απαιτεί η διπλή οθόνη και οι επιπλέον λειτουργίες.

Το κινητό θα υποστηρίζει 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 και σύγχρονες τεχνολογίες όπως Ultra-Wideband chip για ακριβή γεωγραφικό εντοπισμό.

Υλικά και τιμή

Το πλαίσιο του iPhone Fold θα αποτελείται από έναν συνδυασμό τιτανίου και αλουμινίου, προσδίδοντας αντοχή και premium αίσθηση. Η τιμή της συσκευής αναμένεται να είναι αρκετά υψηλή, κοντά στα 2.500 ευρώ, καθιστώντας το iPhone Fold μία πολυτελή συσκευή που θα απευθύνεται σε όσους θέλουν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας με την αποτύπωση του «σφραγίσματος» της Apple.

Ημερομηνία κυκλοφορίας και παραγωγή

Η διάθεση του iPhone Fold αναμένεται είτε το φθινόπωρο του 2026, μαζί με τα νέα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max, είτε το πολύ το 2027, ανάλογα με τις τελικές αποφάσεις της Apple και την παραγωγή.

Υπάρχουν φήμες ότι η παραγωγή θα ξεκινήσει αρχές 2026 με περιορισμένες ποσότητες αρχικά, προκειμένου να δοκιμαστούν όλα τα νέα χαρακτηριστικά και να εξασφαλιστεί η ποιότητα.