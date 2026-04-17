Κατά πόσο μπορεί τελικά να πετύχει η ψηφιακή εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας; Ειδικοί τη χάκαραν σε 2 λεπτά

Η συζήτηση για την απαγόρευση των social media σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών, έχει ανοίξει σε πολλές χώρες της ΕΕ ενώ η Ελλάδα είναι από τις πρώτες που ανακοίνωσε ότι θα εφαρμόσει το μέτρο.

Ένας τρόπος να πετύχει η πρωτοβουλία είναι να υπάρξει στα social media η «ψηφιακή επαλήθευση ηλικίας». Δηλαδή ένας τρόπος ανίχνευσης μέσω εφαρμογής.

Η ΕΕ παρουσίασε μια τέτοια εφαρμογή για τα κινητά αλλά ήδη οι ειδικοί στον κυβερνοχώρο διαπίστωσαν κραυγαλέα προβλήματα απορρήτου και ασφάλειας με τον κώδικα.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρουσίασε το εργαλείο επαλήθευσης ηλικίας στις Βρυξέλλες την Τετάρτη, λέγοντας ότι ήταν «τεχνικά έτοιμο» και σύντομα θα είναι διαθέσιμο για χρήση καθώς οι χώρες προχωρούν στην απαγόρευση των παιδιών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είναι πλήρως ανοιχτού κώδικα. Όλοι μπορούν να ελέγξουν τον κώδικα», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

Τι υποστηρίζουν οι ειδικοί

Οι ειδικοί σύμφωνα με το Politico, έριξαν αμέσως φως στον πηγαίο κώδικα της πλατφόρμας λογισμικού GitHub και ανέφεραν αρκετά προβλήματα με τον σχεδιασμό της εφαρμογής.

Μέσα σε λίγες ώρες από την κυκλοφορία της εφαρμογής από την ΕΕ, ο σύμβουλος ασφαλείας Paul Moore διαπίστωσε ότι θα αποθηκεύει ευαίσθητα δεδομένα στο τηλέφωνο ενός χρήστη και θα το αφήνει απροστάτευτο, έγραψε σε μια ευρέως διαδεδομένη ανάρτηση στο X. Ο Moore ισχυρίστηκε ότι είχε χακάρει την εφαρμογή σε λιγότερο από 2 λεπτά.

Ο Baptiste Robert, ένας εξέχων Γάλλος white hat hacker, επιβεβαίωσε πολλά από τα προβλήματα και δήλωσε στο POLITICO ότι ήταν δυνατό να παρακαμφθούν οι λειτουργίες βιομετρικής επαλήθευσης της εφαρμογής, πράγμα που σημαίνει ότι κάποιος θα μπορούσε να παραλείψει την εισαγωγή κωδικού PIN ή τη χρήση του Touch ID για πρόσβαση στην εφαρμογή.

Ο Olivier Blazy, ερευνητής κρυπτογραφίας που συμμετέχει σε μια γαλλική ομάδα εργασίας για την ψηφιακή ταυτότητα, δήλωσε: «Ας υποθέσουμε ότι κατέβασα την εφαρμογή, απέδειξα ότι είμαι άνω των 18 ετών, και στη συνέχεια ο ανιψιός μου μπορεί να πάρει το τηλέφωνό μου, να ξεκλειδώσει την εφαρμογή μου και να τη χρησιμοποιήσει για να αποδείξει ότι είναι άνω των 18 ετών».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέμεινε την Παρασκευή στη δήλωσή της ότι η εφαρμογή είναι τεχνικά έτοιμη. «Ναι, είναι έτοιμη. Ίσως μπορούμε να προσθέσουμε, "και μπορεί πάντα να βελτιωθεί"», δήλωσε η επικεφαλής εκπρόσωπος Paula Pinho στους δημοσιογράφους.