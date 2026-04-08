KidsWallet: Τι είναι και πώς λειτουργεί η εφαρμογή για τους ανήλικους

Το KidsWallet είναι η επίσημη εφαρμογή του κράτους για κινητές συσκευές και απευθύνεται σε όσους ασκούν γονική μέριμνα σε ανήλικο. Πρακτικά λειτουργεί ως εργαλείο γονικού ελέγχου, με δυνατότητα περιορισμού ή αποκλεισμού πρόσβασης εφαρμογών και οnline υπηρεσιών κατά τη χρήση της κινητής συσκευής από τον ανήλικο.

Διαβάστε ακόμη: Μπλόκο στα social media για ανήλικους κάτω των 15 ετών ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης - Από πότε ισχύει

Η εφαρμογή KidsWallet είναι διαθέσιμη τόσο σε Android όσο και σε Aple συσκευές αποτελεί το επίσημο ψηφιακό πορτοφόλι για κάθε Έλληνα πολίτη κάτω των 18 ετών.

KidsWallet: Πώς λειτουργεί και τι προσφέρει

Δημιουργία & Επαλήθευση Προφίλ Παιδιού

Με σύνδεση του γονέα μέσω κωδικών Taxisnet και OTP, η συσκευή «δεσμεύεται» ασφαλώς σε ένα από τα ανήλικα παιδιά. Τα βασικά προσωπικά στοιχεία (όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης) κρυπτογραφούνται και αποθηκεύονται στο Android Keystore, εξασφαλίζοντας πλήρη προστασία.

Ψηφιακό Ταυτοπροσωπικό Έγγραφο

Επιτρέπεται η εισαγωγή ψηφιακού αντιγράφου της εθνικής ταυτότητας του παιδιού, αναγνωρισμένου ως ισοδύναμο έγγραφο εντός της ελληνικής επικράτειας.

Γονικός Έλεγχος Υψηλής Ασφάλειας

Μέσω εξειδικευμένων αδειών Android (Accessibility Service, Usage Access, Device Admin κ.ά.), οι γονείς:

Διαχειρίζονται ποιες εφαρμογές θα παραμένουν ενεργές ή αποκλεισμένες.

Ορίζουν προκαθορισμένα (σχολείο, ύπνος κ.ά.) ή εξατομικευμένα προγράμματα χρήσης.

Παρακολουθούν αναλυτικά στατιστικά χρόνου χρήσης ανά εφαρμογή, ημέρα και εβδομάδα.

Αποτρέπουν την απεγκατάσταση και τις μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές στις ρυθμίσεις.

Πsράλληλα υπάρχει διασύνδεση με το Gov Wallet των ενηλίκων. Παρέχεται, δηλαδή, η δυνατότητα ανταλλαγής αιτήσεων γονικής συγκατάθεσης και κοινής αποθήκευσης εγγράφων μέσω του gov.gr Wallet ενηλίκων.

KidsWallet: Τα 5 βήματα για εγκατάσταση

Τα βήματα που πρέπει να γίνουν είναι τα εξής:

Εγκατάσταση: Κατεβάστε την εφαρμογή Kids Wallet στο κινητό τηλέφωνο του παιδιού σας από το App Store ή το Google Play Store. Δημιουργία Λογαριασμού: Δημιουργήστε έναν λογαριασμό γονέα και έναν λογαριασμό παιδιού, εισάγοντας τα απαραίτητα στοιχεία. Ρύθμιση Γονικού Ελέγχου: Ορίστε τις εφαρμογές και τις ιστοσελίδες στις οποίες θα έχουν πρόσβαση τα παιδιά σας, καθώς και τον χρόνο που μπορούν να αφιερώνουν σε αυτές. Επιβεβαίωση Ηλικίας: Επιβεβαιώστε την ηλικία του παιδιού σας μέσω της εφαρμογής, χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα έγγραφα. Ψηφιακή Ταυτότητα: Δημιουργήστε την ψηφιακή ταυτότητα του παιδιού σας, αποθηκεύοντας τα απαραίτητα στοιχεία στο Kids Wallet».

Θα πρέπει να σημειωθεί πως το ψηφιακό έγγραφο KidsWallet είναι πλήρως ισάξιο με τα έγχαρτο έγγραφο, για κάθε νόμιμη χρήση εντός της Ελληνικής επικράτειας, ωστόσο, δεν αποτελεί διεθνές ταξιδιωτικό έγγραφο.