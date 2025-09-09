LIVE η παρουσίαση του iPhone 17 της Apple

Ιστορική στιγμή για την Apple, καθώς πραγματοποιείται το πολυαναμενόμενο ετήσιο event της εταιρείας με τίτλο «Awe Dropping».
Στο επίκεντρο της παρουσίασης βρίσκεται η νέα σειρά iPhone 17, η οποία υπόσχεται να φέρει σημαντικές καινοτομίες στην premium κατηγορία των smartphones.
Δείτε LIVE την παρουσίαση στην επίσημη σελίδα της Apple και στο επίσημο κανάλι της στο YouTube:
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.