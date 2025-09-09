Μενού

LIVE η παρουσίαση του iPhone 17 της Apple

Έφτασε η ώρα για το νέο iPhone της Apple. LIVE η παρουσίαση.

Newsroom
Τα iPhone 17 αναμένονται τις επόμενες ημέρες με ιδιαίτερη αγωνία.
Ιστορική στιγμή για την Apple, καθώς πραγματοποιείται το πολυαναμενόμενο ετήσιο event της εταιρείας με τίτλο «Awe Dropping».

Στο επίκεντρο της παρουσίασης βρίσκεται η νέα σειρά iPhone 17, η οποία υπόσχεται να φέρει σημαντικές καινοτομίες στην premium κατηγορία των smartphones.

Δείτε LIVE την παρουσίαση στην επίσημη σελίδα της Apple και στο επίσημο κανάλι της στο YouTube:

 

