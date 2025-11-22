Μια λυπητερή ιστορία για τον 21χρονο αγρότη που εφηύρε την πρώτη ηλεκτρονική τηλεόραση

Το «παιδί της φάρμας», αυτός που το CNN χαρακτήρισε ως «πιθανώς το πιο επιδραστικό άγνωστο άτομο του περασμένου αιώνα», o Φίλο Φάρνσγουορθ (Philo Farnsworth) εφηύρε την πρώτη (ηλεκτρονική) τηλεόραση.

Την Παρασκευή (21/11) ήταν η Πασγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης, και μάλλον την χρωστάμε στον - 21χρονο τότε- αγρότη από τo Άινταχο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Φάρνσγουορθ γεννήθηκε στις 19 Αυγούστου 1906 και ήταν το μεγαλύτερο από τα πέντε παιδιά, ενός ζευγαριού που ζούσε σε μια ξύλινη καλύβα, χωρίς τρεχούμενο νερό. Η οικογένειά του ήταν φτωχή.

Το 1918 η οικογένεια μετακόμισε στο ράντσο ενός συγγενή. O Φάρνσγουορθ λέγεται ότι ενθουσιάστηκε όταν είδε ότι το νέο του σπίτι ήταν...καλωδιωμένο για ηλεκτρικό ρεύμα με μια γενήτρια για να παρέχει ρεύμα σε γεωργικά μηχανήματα.

Ο Φίλο ήταν εμμονικός με ένα πρόβλημα: Πώς στέλνεις κινούμενες εικόνες στον αέρα; Εκεί ξεκίνησαν τα πάντα. Στα 14 του, οργώνοντας το χωράφι της οικογένειάς του, εφηύρε την τηλεόραση στο μυαλό του. Στα 21 του, την κατασκεύασε.

Πώς γεννήθηκε η ιδέα

Ένα απόγευμα ο Φίλο παρακολουθούσε στο χωράφι με πατάτες που εργαζόταν και ο πατέρας του, τις παράλληλες σειρές να χαράζονται στη γη.

Τι θα γινόταν αν μπορούσες να σαρώσεις μια εικόνα με τον ίδιο τρόπο που οργώνεις ένα χωράφι; Γραμμή με γραμμή; Ηλεκτρονικά όμως και όχι μηχανικά.

Μετά από αυτή την αναλαμπή, όπως διαβάζουμε στα αποφθέγματα, έτρεξε στον καθηγητή Χημείας του στο λύκειο και έπιασε μια κιμωλία στο χέρι του.

Με πρόχειρα σχέδια και διαγράμματα. άρχισε να σχεδιάζει «όλο το σύστημα». τον σωλήνα της κάμερας ανακριτή εικόνας. Το μοτίβο σάρωσης. Τη διαδικασία μετάδοσης. Τον δέκτη.

Ήταν 14 ετών και σχεδίαζε το σχέδιο για τη σύγχρονη τηλεόραση, με μια υποφραφή: 1922.

Spoiler Alert: Το σκίτσο στην κιμωλία έγινε αργότερα ένα από τα πιο σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία για την ανακάλυψη που βρίσκεται σε όλα τα νοικοκυριά παγκοσμίως.

Τα χρόνια πέρασαν. Ήταν 20 ετών, άφραγκος και εμμονικός με ένα όραμα που κανείς άλλος δεν μπορούσε να δει.

«Πέμι, πρέπει να σου πω. Υπάρχει μια άλλη γυναίκα στη ζωή μου και το όνομά της είναι τηλεόραση»

Στα 20, ο εφευρέτης παντρεύτηκε. Τη νύχτα του γάμου του φέρεται να είπε στη σύζυγό του Έλμα, η οποία ήταν γνωστή ως Πεμ: «Πέμι, πρέπει να σου πω. Υπάρχει μια άλλη γυναίκα στη ζωή μου και το όνομά της είναι τηλεόραση».

Στα 21 του, το 1927, - σε ένα από ότι καταλαβαίνουμε από τις περιγραφές εργαστήριο - παράγκα aka γκαράζ ξυλουργείου στο Σαν Φρανσίσκο (το κτίριο 202 Green, γνωστό ως κτίριο Giusti) - παρουσίασε την ιδέα.

Στο εργαστήριό του, έστρεψε την κάμερα «αναλυτή εικόνας» σε μια απλή γυάλινη διαφάνεια με μια μόνο ευθεία γραμμή ζωγραφισμένη πάνω της.

Στο επόμενο δωμάτιο, η ομάδα του συγκεντρώθηκε γύρω από τον δέκτη - έναν καθοδικό σωλήνα.Ο Φίλο γύρισε τον διακόπτη. Μια λαμπερή γραμμή εμφανίστηκε στην οθόνη.Όχι φωτογραφία. Ούτε φιλμ. Ούτε μηχανική αναπαραγωγή. Μια ζωντανή ηλεκτρονική εικόνα, που μεταδιδόταν αποκλειστικά με ηλεκτρισμό.

Η τηλεόραση είχε εφευρεθεί, όχι απο εταιρεία αλλά από έναν 21 πρώην αγρότη.

Τα πρώτα προβλήματα και η αναγνώριση που δεν ήρθε ποτέ

Η ιστορία μπορεί να είναι ρομαντική αλλά δεν είναι κύλησαν όλα ρόδινα. Μια τέτοια πατέντα προφανώς και δεν θα γλίτωνε από τα δίχτυα των πλούσιων και ισχυρών της επιοχής.

Η RCA—Radio Corporation of America—ήταν ο τεχνολογικός γίγαντας της εποχής. Ο ηγέτης τους, ο Ντέιβιντ Σάρνοφ, έχτιζε μια αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης.

Όταν ο Σάρνοφ άκουσε για την ηλεκτρονική τηλεόραση του Φάρνσγουορθ, προσπάθησε να τον εξαγοράσει. Πρόσφερε στον Φίλο 100.000 δολάρια για όλες τις ευρεσιτεχνίες του—μια περιουσία τη δεκαετία του 1920.

Ο Φίλο αρνήθηκε και έγιναν έξαλλοι. Μάλιστα, Ισχυρίστηκαν ότι η τηλεόραση εφευρέθηκε από έναν από τους δικούς τους μηχανικούς, τον Βλαντιμίρ Ζβορίκιν που είχε επισκεφθεί το εργαστήριο του Φίλο και είχε δει πώς δουλεύει.

Η νομική ομάδα της RCA του είπε ευθέως: «Το κοινό δεν ενδιαφέρεται ποιος την εφηύρε. Θα θυμάται την εταιρεία που την πουλάει».

Βρήκαν κάτι που η RCA δεν γνώριζε ότι υπήρχε: εκείνο το σχέδιο από μαυροπίνακα του 1922. Το Γραφείο Ευρεσιτεχνιών αποφάνθηκε υπέρ του Farnsworth.

Το σχέδιο του Φίλο Φάρνσγουορθ στον μαυροπόνακα | TheHistoryofTV@YouTube

Οι νομικές μάχες συνεχίστηκαν για χρόνια. Έπειτα, το 1934, το Γραφείο Ευρεσιτεχνιών των ΗΠΑ εξέδωσε την απόφασή του. Ωστόσο κανείς δεν τον ξέρει με το όνομα του. Πέθανε στα 64 του σχεδόν άγνωστός, με τα κείμενα να πολλές φορές να μην αναφέρουν καν το όνομα του γιατί η νίκη στο δικαστήριο δεν σήμαινε νίκη στην ιστορία.

Η RCA πλήρωσε στην Farnsworth τέλη αδειοδότησης—ήταν η πρώτη φορά που η RCA πλήρωσε δικαιώματα σε εξωτερικό εφευρέτη.

Αλλά φρόντισαν το όνομά του να μην εμφανιστεί στο μάρκετινγκ. Κατέκλυσαν την αγορά με τηλεοράσεις με την επωνυμία RCA.

Πάντως, ότι και να λένε, κάθε οθόνη που κοιτάτε, είναι του Φίλο.



