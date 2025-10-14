Microsoft: Τέλος στα Windows 10 - Tι να προσέξετε, ποιοι υπολογιστές «κινδυνεύουν»

Μια μεγάλη αλλαγή έρχεται για όσους χρησιμοποιούν υπολογιστές με Windows καθώς η Microsoft τερματίζει την υποστήριξη για το λειτουργικό σύστημα Windows 10, πράγμα που σημαίνει ότι μετά την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, αυτοί οι υπολογιστές ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο.

Όπως αναφέρεται στο BBC, αυτό συμβαίνει επειδή οι ενημερώσεις ασφαλείας στα Windows 10 θα σταματήσουν, καθιστώντας τις συσκευές που τα χρησιμοποιούν πιο ευάλωτες σε επιθέσεις.

Η Microsoft ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αναβαθμίσουν δωρεάν σε Windows 11 όμως δεν δίνεται αυτή η δυνατότητα αυτή σε όλους τους υπολογιστές.

«Το τέλος της υποστήριξης για τα Windows 10 διαφαίνεται να είναι καταστροφή τόσο για τους καταναλωτές όσο και για το περιβάλλον», δήλωσε ο Nathan Proctor, ανώτερος διευθυντής της αμερικανικής ομάδας καταναλωτών PIRG.

Τι σημαίνει αυτό για τους χρήστες

Από την κυκλοφορία τους το 2015, η Microsoft διατηρεί τα Windows 10 σε λειτουργία με συχνές ενημερώσεις λογισμικού. Αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί για την τροποποίηση ή την προσθήκη νέων λειτουργιών, καθώς και για την επιδιόρθωση προβλημάτων ασφαλείας και σφαλμάτων.

Η εταιρεία έχει συστήσει στους χρήστες να αναβαθμίσουν δωρεάν σε Windows 11 αλλά ορισμένες παλαιότερες συσκευές δεν θα μπορούν να εκτελέσουν το νέο λειτουργικό σύστημα. Επιπλέον, τα Windows 11 δυσκολεύουν τη χρήση χωρίς λογαριασμό Microsoft.

Η Microsoft θα σταματήσει να στέλνει κρίσιμες ενημερώσεις και διορθώσεις ασφαλείας σε υπολογιστές με Windows 10. Αυτό μπορεί να κάνει τη συσκευή σας πιο ευάλωτη σε απειλές όπως ιούς ή κακόβουλο λογισμικό καθώς δε θα λαμβάνετε τις πιο πρόσφατες άμυνες κατά των επιθέσεων

Τι μπορούν να κάνουν οι χρήστες

Η Microsoft ουσιαστικά δίνει στους ιδιώτες χρήστες δύο επιλογές: Ενημέρωση σε Windows 11 ή εγγραφή για λήψη εκτεταμένων ενημερώσεων ασφαλείας για 12 μήνες.Αυτές μπορούν να γίνουν στην ενότητα «Απόρρητο και Ασφάλεια» των ρυθμίσεών σας.

Όσοι κατέχουν υπολογιστές που είναι κατάλληλοι για Windows 11 μπορούν να αναβαθμίσουν δωρεάν. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι «θα πρέπει να αγοράσουν νέες συσκευές, παρά το γεγονός ότι οι τρέχοντες υπολογιστές τους λειτουργούν μια χαρά», δήλωσε ο Nathan Proctor, ανώτερος διευθυντής στην αμερικανική ομάδα καταναλωτών PIRG.

Εάν δε θέλετε να κάνετε αναβάθμιση αμέσως ή η συσκευή σας είναι πολύ παλιά για τα Windows 11, μπορείτε να εγγραφείτε σε ένα πρόγραμμα που θα συνεχίσει τις πιο σημαντικές ενημερώσεις ασφαλείας μέχρι τον Οκτώβριο του 2026.

Αυτό ονομάζεται Extended Security Updates (ESU) - αλλά δεν προσφέρει καμία τεχνική υποστήριξη ή άλλες ενημερώσεις λογισμικού. Για όσους ζουν στην Ευρώπη μπορούν να το λάβουν δωρεάν με εγγραφή.

Για να το λάβουν άλλοι χρήστες δωρεάν, πρέπει να έχουν ενημερώσει στην τελευταία έκδοση των Windows 10, να έχουν λογαριασμό Microsoft και να έχουν δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας των ρυθμίσεων του υπολογιστή τους.

Διαφορετικά, θα πρέπει να πληρώσουν το ποσό των 22 ευρώ ή να χρησιμοποιήσουν 1.000 πόντους Microsoft Rewards για να αποκτήσουν πρόσβαση στο ESU.

Το ακριβές ποσό που πληρώνετε εξαρτάται από το πού ζείτε στον κόσμο.