Μηχανικός της Google καταδικάστηκε για «οικονομική κατασκοπεία»: Έκλεβε χιλιάδες δεδομένα

Ένας πρώην μηχανικός λογισμικού της Google καταδικάστηκε για επτά κατηγορίες οικονομικής κατασκοπείας και επτά κατηγορίες κλοπής εμπορικών μυστικών τεχνητής νοημοσύνης, αφού έκλεψε ευαίσθητα εταιρικά έγγραφα.

Ο Linwei Ding, επίσης γνωστός ως Leon Ding, 38 ετών, έκλεψε χιλιάδες σελίδες εμπιστευτικών πληροφοριών που περιείχαν εμπορικά μυστικά της Google σχετικά με την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης. Η ετυμηγορία των ενόρκων ακολούθησε μια 11ήμερη δίκη ενώπιον του περιφερειακού δικαστή των ΗΠΑ Vince Chhabria.

«Η Silicon Valley βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας στην τεχνητή νοημοσύνη, πρωτοπορώντας σε μετασχηματιστικό έργο που οδηγεί την οικονομική ανάπτυξη και ενισχύει την εθνική μας ασφάλεια», δήλωσε ο Αμερικανός δικηγόρος Craig Missakian.

«Οι ένορκοι έστειλαν σήμερα ένα σαφές μήνυμα ότι η κλοπή αυτής της πολύτιμης τεχνολογίας δεν θα μείνει ατιμώρητη. Θα προστατεύσουμε σθεναρά το αμερικανικό πνευματικό κεφάλαιο από ξένα συμφέροντα που επιδιώκουν να αποκτήσουν αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, θέτοντας παράλληλα σε κίνδυνο την εθνική μας ασφάλεια».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δίκη, ενώ εργαζόταν στην Google μεταξύ Μαΐου 2022 και Απριλίου 2023, ο Ding έκλεψε περισσότερες από δύο χιλιάδες σελίδες εμπιστευτικών πληροφοριών.

Στη συνέχεια, τις ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό Google Cloud τον Δεκέμβριο του 2023, λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν παραιτηθεί από την Google.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο Ding συνεργάστηκε κρυφά με δύο εταιρείες τεχνολογίας με έδρα την Κίνα και άρχισε να ιδρύει τη δική του νεοσύστατη εταιρεία τεχνολογίας, υποβάλλοντας αίτηση για ένα «σχέδιο ταλέντων» που χρηματοδοτήθηκε από την κινεζική κυβέρνηση.

Σε μια παρουσίαση PowerPoint που αποτελούσε μέρος της αίτησής του, ο Ding ισχυρίστηκε ότι το προϊόν της εταιρείας του «θα βοηθήσει την Κίνα να αποκτήσει δυνατότητες υποδομής υπολογιστικής ισχύος που είναι εφάμιλλη με το διεθνές επίπεδο».

Τα εμπορικά μυστικά που έκλεψε αφορούσαν υποδομές υλικού και πλατφόρμες λογισμικού που επιτρέπουν στο κέντρο δεδομένων υπερυπολογιστών της Google να εκπαιδεύει και να εξυπηρετεί μεγάλα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.