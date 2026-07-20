Το μυστικό AI εργαλείο που πούλησε ο Μπεν Άφλεκ στο Netflix για 587 εκατ. δολάρια

Ο Μπεν Άφλεκ ανέπτυξε ένα μυστικό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που έχει ως στόχο να βοηθήσει τους κινηματογραφιστές στη διαδικασία μετά την παραγωγή και μόλις το πούλησε στο Netflix για 587 εκατομμύρια δολάρια, σε μια κίνηση που η υπηρεσία streaming ισχυρίζεται ότι θα βελτιώσει τη διαδικασία.

Ιδρυμένη το 2022 από τον εμβληματικό ηθοποιό, η InterPositive λειτουργούσε σε «κρυφή λειτουργία» για αρκετά χρόνια, σύμφωνα με το Variety, πριν εξαγοραστεί έναντι υψηλού τιμήματος από την κορυφαία υπηρεσία streaming.

Χρησιμεύει ως μια ακόμη συμφωνία που κάνει την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στη διαδικασία κινηματογράφησης να φαίνεται αναπόφευκτη, παρά τη σημαντική αντίθεση πολλών προσωπικοτήτων της βιομηχανίας, αν και ο Άφλεκ δεν είναι ο μόνος εξέχων σκηνοθέτης που εξέφρασε ενδιαφέρον για το λογισμικό.

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Ενώ το Netflix στοχεύει να χρησιμοποιήσει την εξαγορά για να κρατήσει «τους κινηματογραφιστές στο επίκεντρο της διαδικασίας», κάτι που ορισμένοι έχουν ερμηνεύσει ως ένδειξη ότι η ανάπτυξη αυτών των εργαλείων θα γίνει από τους ίδιους τους δημιουργούς και όχι από εταιρείες εκτός του κλάδου, είναι πιθανό να προκαλέσει αντιδράσεις, με πολλούς να την θεωρούν αντίθετη με τη διαδικασία στο σύνολό της.

Οι πύλες έχουν ήδη ανοίξει όσον αφορά το περιεχόμενο που παράγεται από Τεχνητή Νοημοσύνη στο Netflix - ή τουλάχιστον, περιεχόμενο στο οποίο η παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη έχει χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τους κινηματογραφιστές κατά τη διάρκεια της δημιουργικής διαδικασίας - με τον συν-διευθύνοντα σύμβουλο Τεντ Σαράντος να αναφέρει ότι περίπου 300 ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές στην πλατφόρμα streaming έχουν χρησιμοποιήσει την τεχνολογία με κάποιο τρόπο φέτος μέχρι στιγμής.

Ο Σαράντος έχει υπονοήσει ότι δεν έχει την επιθυμία να «αντικαταστήσει» την ανθρώπινη εργασία με την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά μόνο να βελτιώσει την ταχύτητα και να μειώσει το κόστος αυτών των διαδικασιών, ειδικά στο στάδιο της μετα-παραγωγής.

Ισχυρίστηκε ότι το InterPositive επιτρέπει στις παραγωγές του Netflix να κινούνται «διπλάσια ταχύτητα και με το μισό κόστος από τις προηγούμενες επιλογές», αλλά υποδεικνύει ότι «πιστεύουμε ότι χρειάζονται σπουδαίοι καλλιτέχνες για να δημιουργηθεί κάτι σπουδαίο, και η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν το αλλάζει αυτό».