Κίνα και ΗΠΑ, οι δύο «πόλοι» της AI - Νέο σύνορο της αγοράς ή δημόσιο αγαθό

Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε ξανά το στίγμα για την προσέγγιση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI), διαμετρικά αντίθετη από αυτή των ΗΠΑ.

Ζήτησε ειδικότερα αυστηρότερους ελέγχους στη χρήση της, απαιτώντας παράλληλα να είναι πιο προσβάσιμη αυτή η προηγμένη τεχνολογία, σε μια εποχή που η αντιπαλότητα με τους κολοσσούς τεχνολογίας της Silicon Valley εντείνεται.

«Πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες σχετικά με τους κινδύνους και να διασφαλίσουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ασφαλής και ελεγχόμενη», δήλωσε ο Σι σήμερα, κατά την έναρξη του Παγκόσμιου Συνεδρίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη στη Σαγκάη.

Πώς βλέπουν η Κίνα και οι ΗΠΑ την AI

Ο Κινέζος πρόεδρος τόνισε ότι είναι απαραίτητο να συνδυαστεί η νομοθεσία, η εποπτεία και τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για να αποτραπεί η κακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Στην πρώτη του ομιλία στο ετήσιο συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται από το 2018, ο Σι υπογράμμισε την αυξανόμενη σημασία της τεχνητής νοημοσύνης για το κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα.

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Υπονόησε ακόμα ότι η εθνική ασφάλεια δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για τον περιορισμό της πρόσβασης σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Αν και ο Σι δεν ανέφερε καμία χώρα ονομαστικά, η κυβέρνηση των ΗΠΑ επέβαλε προσωρινούς περιορισμούς στην πρόσβαση σε ορισμένα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης τον Ιούνιο.

Οι προσπάθειες της Κίνας σε αυτόν τον τομέα στοχεύουν κυρίως στην αμφισβήτηση της κυριαρχίας των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες θεωρούνται ο παγκόσμιος ηγέτης στην ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης και ο κύριος στρατηγικός αντίπαλος του Πεκίνου.

Οι αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας έχουν κατηγορήσει τους Κινέζους ανταγωνιστές ότι οικειοποιούνται παράνομα τις τεχνολογίες τους για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Βέβαια, αυτές οι κατηγορίες ηχούν χωλές, τουλάχιστον σε σχέση με μία τεχνολογία η οποία παράγει δεδομένα, ουσιαστικά ιδιοποιούμενη χωρίς περιορισμό μία προϋπάρχουσα, παγκόσμια βάση δεδομένων.

Οι κινεζικές εταιρείες έχουν αρνηθεί τις παραπάνω κατηγορίες. Μια ημέρα πριν από την ομιλία του Σι, 29 χώρες υπέγραψαν συμφωνία για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Συνεργασίας Τεχνητής Νοημοσύνης (WAICO), ο οποίος θα έχει την έδρα του στη Σαγκάη.

Σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων “Xinhua”, μεταξύ των χωρών που υπέγραψαν τη συμφωνία είναι η Ρωσία, η Ινδονησία και το Καζακστάν, οι οποίες έχουν στενές σχέσεις με το Πεκίνο.

Ο οργανισμός στοχεύει στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και στην ενίσχυση της παγκόσμιας διακυβέρνησης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και επίσης θα παράσχει στην Κίνα μια πλατφόρμα για τη διαπραγμάτευση διεθνών προτύπων σε αυτόν τον τομέα.