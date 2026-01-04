Γιώργος Παπαδάκης: Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου - Τα μηνύματα από Μητσοτάκη, Φάμελλο

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος έσπευσε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Παπαδάκη που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου σε ηλικία 74 ετών, έπειτα από βαρύτατο έμφραγμα που υπέστη.
«Μόνο θλίψη προκαλεί η ξαφνική απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη. Ενός δημοσιογράφου που σφράγισε με τον δικό του τρόπο την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα για 30 χρόνια. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους πολλούς φίλους του» αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Μανώλης Φάμελλος σημείωσε: «Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ τον Γιώργο Παπαδάκη. Έναν δημοσιογράφο που υπηρέτησε το λειτούργημά του με συνέπεια, δεοντολογία και σεβασμό στην αλήθεια.
Η απώλεια του με αγγίζει βαθιά. Θα τον θυμάμαι για τη σεμνότητα και το ήθος του, για τον τρόπο που υπενθύμιζε ότι η ενημέρωση είναι σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία. Η απουσία του αφήνει ένα αισθητό κενό. Η μνήμη του όμως θα μείνει ως πρότυπο για όλους τους νέους δημοσιογράφους. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».
Από την πλευρά του το ΚΚΕ επισημαίνει: «Το ΚΚΕ εκφράζει τη μεγάλη λύπη του για την αιφνίδια απώλεια του πολύπειρου δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη. Ο Γιώργος Παπαδάκης στην μακρά του πορεία στη δημοσιογραφία, αρχικά με πρωτοποριακές εκπομπές στη δημόσια τηλεόραση και πολύ περισσότερο στη συνέχεια μέσα από την εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1 με την οποία συνδέθηκε για δεκαετίες, άφησε το δικό του ανεξίτηλο στίγμα. Η επιτυχία και η καταξίωση της δουλειάς του ήταν το αποτέλεσμα της προσήλωσής του στην ανάδειξη της καθημερινότητας του λαού, καθιστώντας τον έναν εκ των πλέον δημοφιλών δημοσιογράφων. Συλλυπητήρια στους δικούς του ανθρώπους, συγγενείς και συναδέλφους».
Το «αντίο» των πολιτικών στον Γιώργο Παπαδάκη
- Η πιο σιχαμερή λέξη της αγγλικής γλώσσας είναι τελικά ελληνική - Τι λέει το Reddit
- «Να πω κάτι που μου έλειψε; Καλημέρα Ελλάδα!»: Η τελευταία εμφάνιση on air του Γιώργου Παπαδάκη πριν από 13 μέρες
- Στο φως οι πρώτες φωτογραφίες της Σίλια Φλόρες με χειροπέδες: Η δυναμική γυναίκα δίπλα στον Μαδούρο
- «Γκουρού του έρωτα»: Στα δίχτυα της ΑΑΔΕ γνωστός TikToker που δίνει dating συμβουλές - Πρόστιμο 300.000 ευρώ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.