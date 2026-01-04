Γιώργος Παπαδάκης: Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου - Τα μηνύματα από Μητσοτάκη, Φάμελλο

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος έσπευσε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Παπαδάκη που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου σε ηλικία 74 ετών, έπειτα από βαρύτατο έμφραγμα που υπέστη.

«Μόνο θλίψη προκαλεί η ξαφνική απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη. Ενός δημοσιογράφου που σφράγισε με τον δικό του τρόπο την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα για 30 χρόνια. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους πολλούς φίλους του» αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μόνο θλίψη προκαλεί η ξαφνική απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη. Ενός δημοσιογράφου που σφράγισε με τον δικό του τρόπο την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα για 30 χρόνια. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους πολλούς φίλους του. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 4, 2026

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Μανώλης Φάμελλος σημείωσε: «Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ τον Γιώργο Παπαδάκη. Έναν δημοσιογράφο που υπηρέτησε το λειτούργημά του με συνέπεια, δεοντολογία και σεβασμό στην αλήθεια.

Η απώλεια του με αγγίζει βαθιά. Θα τον θυμάμαι για τη σεμνότητα και το ήθος του, για τον τρόπο που υπενθύμιζε ότι η ενημέρωση είναι σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία. Η απουσία του αφήνει ένα αισθητό κενό. Η μνήμη του όμως θα μείνει ως πρότυπο για όλους τους νέους δημοσιογράφους. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Από την πλευρά του το ΚΚΕ επισημαίνει: «Το ΚΚΕ εκφράζει τη μεγάλη λύπη του για την αιφνίδια απώλεια του πολύπειρου δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη. Ο Γιώργος Παπαδάκης στην μακρά του πορεία στη δημοσιογραφία, αρχικά με πρωτοποριακές εκπομπές στη δημόσια τηλεόραση και πολύ περισσότερο στη συνέχεια μέσα από την εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1 με την οποία συνδέθηκε για δεκαετίες, άφησε το δικό του ανεξίτηλο στίγμα. Η επιτυχία και η καταξίωση της δουλειάς του ήταν το αποτέλεσμα της προσήλωσής του στην ανάδειξη της καθημερινότητας του λαού, καθιστώντας τον έναν εκ των πλέον δημοφιλών δημοσιογράφων. Συλλυπητήρια στους δικούς του ανθρώπους, συγγενείς και συναδέλφους».

📌Για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη



🔴Το ΚΚΕ εκφράζει τη μεγάλη λύπη του για την αιφνίδια απώλεια του πολύπειρου δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη.



🔴Ο Γιώργος Παπαδάκης στην μακρά του πορεία στη δημοσιογραφία, αρχικά με πρωτοποριακές εκπομπές στη δημόσια τηλεόραση και πολύ… — Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ (@gt_kke) January 4, 2026

Το «αντίο» των πολιτικών στον Γιώργο Παπαδάκη

Aποχαιρετούμε με θλίψη τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε σήμερα αιφνίδια από τη ζωή. Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε συνδεθεί άρρηκτα με την πρωινή ενημέρωση των Ελλήνων τις τελευταίες δεκαετίες. Συλλυπητήρια στους οικείους του. — Kostis Hatzidakis (@K_Hatzidakis) January 4, 2026

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο Γιώργος Παπαδάκης. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Η προσφορά του στην ενημέρωση και στη διαμόρφωση της ελληνικής τηλεόρασης υπήρξε τεράστια και καταλυτική. Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν άνθρωπος που άλλαξε την ενημέρωση στην Ελλάδα.



Ο Γιώργος, σε στιγμές… pic.twitter.com/0QLL5ZcRHe — Costas Zachariadis (@CZachariadis) January 4, 2026



