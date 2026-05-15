Νέα εποχή: Η καινούργια λειτουργία του Instagram που μας κάνει πιο... ανθρώπινους

Το Instagram λάνσαρε το Instants, «έναν νέο τρόπο για να μοιράζεστε τη στιγμή – με αυθόρμητες, αφιλτράριστες φωτογραφίες – με φίλους».

Το Instants, στην ουσία, είναι πρόσκαιρες φωτογραφίες που μοιράζεται ο χρήστης με τους φίλους του και ύστερα μπορεί να τις αποθηκεύσει έως και έναν χρόνο και να τις επαναφέρει ως story.

Οι followers μπορούν να σχολιάζουν και να κάνουν αντιδράσεις, με όλα να πηγαίνουν απευθείας στα προσωπικά μηνύματα του προφίλ.

Υπάρχει και μια συνοδευτική εφαρμογή Instants, για ταχύτερη πρόσβαση στην κάμερα.

«Σήμερα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε έναν νέο τρόπο κοινής χρήσης στο Instagram: τα Instants, μια νέα λειτουργία και μια ξεχωριστή εφαρμογή, που διευκολύνει την κοινή χρήση των στιγμών της ζωής με φίλους τη στιγμή που συμβαίνουν. Θέλουμε να διευκολύνουμε την κοινή χρήση της στιγμής με φίλους - γι' αυτό παρουσιάζουμε το Instants, έναν νέο τρόπο για να μοιράζεστε περιστασιακές, καθημερινές φωτογραφίες που εξαφανίζονται αφού τις δουν οι φίλοι σας. Τα στιγμιαία μηνύματα βρίσκονται στην κάτω δεξιά γωνία των εισερχομένων σας στο Instagram και με ένα απλό άγγιγμα της κάμερας, μπορείτε να μοιραστείτε φωτογραφίες. Χωρίς επεξεργασία, χωρίς πίεση, απλώς η ζωή όπως συμβαίνει» αναφέρεται, σε σχετική ενημέρωση.

Πώς λειτουργεί το Instants του Instagram

Αναλυτικά, το Instants λειτουργεί ως εξής:

Μεταβείτε στα εισερχόμενά σας στο Instagram και πατήστε τη μίνι στοίβα φωτογραφιών στην κάτω δεξιά γωνία.

Μπορείτε να προσθέσετε μια λεζάντα (σε αντίθεση με τις ιστορίες, η λεζάντα μπαίνει πρώτη), αλλά δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις άμεσες φωτογραφίες.

Επιλέξτε με ποιον θα μοιραστείτε τις άμεσες φωτογραφίες σας. Στενοί φίλοι ή όλοι οι ακόλουθοι. Οι φίλοι σας μπορούν επίσης να αντιδράσουν, να απαντήσουν και να μοιραστούν άμεσες φωτογραφίες.

Πατήστε το λευκό κουμπί κάτω από την κάμερα για να τις μοιραστείτε όσες φορές θέλετε. Ένα κουμπί αναίρεσης θα εμφανιστεί αυτόματα τη στιγμή που θα μοιραστείτε μια στιγμή, σε περίπτωση που θέλετε να την ανακαλέσετε γρήγορα πριν κοινοποιηθεί σε φίλους.

Οι άμεσες φωτογραφίες που μοιράζεστε θα εμφανίζονται ως στοίβα φωτογραφιών στην κάτω δεξιά γωνία των εισερχομένων των φίλων σας και θα εξαφανίζονται μετά την προβολή τους και δεν θα είναι ορατές μετά από 24 ώρες.



