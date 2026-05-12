Η αθώα πόζα στην selfie που «χαρίζει» τον κωδικό σου σε όλο το internet

Η επόμενη selfie σου μπορεί να είναι το τελευταίο πράγμα που θα χρειαστεί ένας χάκερ για να αποκτήσει πρόσβαση στη ζωή σου. Το κλασικό σύμβολο «V», το σύμβολο της νίκης, μπορεί να γίνει η μεγαλύτερη τρύπα ασφαλείας στα social media.

Με την ανάλυση των καμερών να έχει ξεφύγει και την τεχνητή νοημοσύνη να κάνει «zoom & enhance» σαν να πρωταγωνιστεί σε αστυνομική σειρά, τα δακτυλικά σου αποτυπώματα είναι πλέον εκτεθειμένα σε κοινή θέα.

Ο ειδικός ασφαλείας Li Chang απέδειξε το αυτονόητο: Σε απόσταση κάτω των 1,5 μέτρων, το αποτύπωμά σου εξάγεται στο 100%. Ακόμα και από τα 3 μέτρα, αν η εικόνα είναι θολή, το AI αναλαμβάνει να «μαντέψει» τις λεπτομέρειες με τρομακτική ακρίβεια.

Πριν το επόμενο post, σκέψου το εξής: Τα passwords αλλάζουν. Τα δακτυλικά σου αποτυπώματα, όμως, όχι.

Αν δεν θέλεις να κάνεις δώρο τα βιομετρικά σου δεδομένα, ίσως ήρθε η ώρα να βρεις μια νέα αγαπημένη πόζα - ή τουλάχιστον να μάθεις να χρησιμοποιείς το blur.