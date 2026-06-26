Netflix: Η νέα αλλαγή στον τρόπο σύνδεσης που έχει «τσαντίσει» τους συνδρομητές

Πολλές είναι οι ρυθμίσεις, που ανά καιρούς έχουν «μπερδέψει» τους χρήστες του Netflix. Ωστόσο, μια νέα αλλαγή στον τρόπο σύνδεσης των χρηστών έχει «τσαντίσει» τους χρήστες.

Πλέον, κάθε προφίλ μέσα σε έναν λογαριασμό θα πρέπει να έχει τη δική του διεύθυνση email. Η αλλαγή εφαρμόζεται ήδη δοκιμαστικά σε ορισμένους χρήστες. Όσοι χρησιμοποιούν προφίλ σε λογαριασμό άλλου ατόμου καλούνται να προσθέσουν και να επιβεβαιώσουν το προσωπικό τους email πριν συνδεθούν.

Σύμφωνα με τη Netflix, αυτό θα κάνει πιο εύκολη τη σύνδεση, την ανάκτηση του λογαριασμού και τις εξατομικευμένες προτάσεις.

Η νέα αυτή κίνηση έρχεται μετά τα μέτρα που πήρε η εταιρεία για να περιορίσει την κοινή χρήση κωδικών μεταξύ διαφορετικών νοικοκυριών.

Παρότι η αλλαγή μπορεί να διευκολύνει όσους χρησιμοποιούν το δικό τους προφίλ, αρκετοί ανησυχούν ότι η Netflix θα συλλέγει περισσότερα στοιχεία για τους χρήστες.

Επίσης, η αλλαγή ίσως δυσκολέψει οικογένειες που χρησιμοποιούν έναν κοινό λογαριασμό στην ίδια τηλεόραση. Αντί να επιλέγουν απλώς το προφίλ τους («Μαμά», «Μπαμπάς», «Παιδιά»), μπορεί να χρειάζεται επιπλέον επιβεβαίωση της ταυτότητάς τους.