Ο 30χρονος που ζει με ένα τσιπ στον εγκέφαλο μετά από ατύχημα κατάδυσης

Το να έχετε ένα τσιπ στον εγκέφαλό σας που μπορεί να μεταφράζει τις σκέψεις σας σε εντολές υπολογιστή μπορεί να ακούγεται σαν επιστημονική φαντασία - αλλά είναι πραγματικότητα για τον Noland Arbaugh.

Τον Ιανουάριο του 2024 - οκτώ χρόνια μετά την παράλυσή του - ο 30χρονος έγινε ο πρώτος άνθρωπος που απέκτησε μια τέτοια συσκευή από την αμερικανική εταιρεία νευροτεχνολογίας Neuralink, του Έλον Μάσκ.

Κανένας έλεγχος, καμία ιδιωτικότητα

Ο Νόλαντ, ο οποίος κατάγεται από την Αριζόνα, έμεινε παράλυτος κάτω από τους ώμους σε ατύχημα κατάδυσης το 2016.

Τα τραύματά του ήταν τόσο σοβαρά που φοβόταν ότι μπορεί να μην ήταν σε θέση να σπουδάσει, να εργαστεί ή ακόμη και να παίξει ξανά παιχνίδια.

«Απλώς δεν έχεις κανέναν έλεγχο, καμία ιδιωτικότητα και είναι δύσκολο, Πρέπει να μάθεις ότι πρέπει να βασίζεσαι σε άλλους ανθρώπους για τα πάντα», δήλωσε.

Τι είναι το τσιπ στον εγκέφαλο και πώς λειτουργεί;

Το τσιπ Neuralink φαίνεται να αποκαθιστά ένα μέρος της προηγούμενης ανεξαρτησίας του, επιτρέποντάς του να ελέγχει έναν υπολογιστή με το μυαλό του.

Πρόκειται για αυτό που είναι γνωστό ως διεπαφή εγκεφάλου-υπολογιστή (BCI) - η οποία λειτουργεί ανιχνεύοντας τα μικροσκοπικά ηλεκτρικά ερεθίσματα που παράγονται όταν ο άνθρωπος σκέφτεται να κινηθεί, και μεταφράζοντας τα σε ψηφιακές εντολές, όπως η μετακίνηση ενός δρομέα σε μια οθόνη.

Όταν ο Νόλαντ ξύπνησε από τη χειρουργική επέμβαση που εγκατέστησε τη συσκευή, είπε ότι αρχικά ήταν σε θέση να ελέγχει έναν κέρσορα σε μια οθόνη σκεπτόμενος ότι κουνάει τα δάχτυλά του.

«Ειλικρινά δεν ήξερα τι να περιμένω - ακούγεται τόσο επιστημονικής φαντασίας», είπε.

Αλλά αφού είδε τους νευρώνες του να αιχμαλωτίζονται σε μια οθόνη -ενώ ήταν περιτριγυρισμένος από ενθουσιασμένους υπαλλήλους της Neuralink- είπε ότι «όλα κατά κάποιο τρόπο έγιναν κατανοητά» ότι μπορούσε να ελέγχει τον υπολογιστή του μόνο με τις σκέψεις του.

Και - ακόμα καλύτερα - με την πάροδο του χρόνου η ικανότητά του να χρησιμοποιεί το εμφύτευμα αυξήθηκε σε σημείο που μπορεί πλέον να παίζει σκάκι και βιντεοπαιχνίδια.

«Μεγάλωσα παίζοντας παιχνίδια», είπε - προσθέτοντας ότι ήταν κάτι που “έπρεπε να εγκαταλείψει” όταν έμεινε ανάπηρος.

«Τώρα κερδίζω τους φίλους μου στα παιχνίδια, κάτι που πραγματικά δεν θα έπρεπε να είναι δυνατό, αλλά είναι».

Μειονεκτήματα τσιπ: «Εξάγουμε την εγκεφαλική μας δραστηριότητα»

Ο Νόλαντ αποτελεί μια ισχυρή απόδειξη των δυνατοτήτων της τεχνολογίας να αλλάξει ζωές - αλλά μπορεί να υπάρχουν και μειονεκτήματα.

«Ένα από τα κύρια προβλήματα είναι η ιδιωτικότητα», δήλωσε ο Anil Seth, καθηγητής Νευροεπιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Sussex.

«Έτσι, αν εξάγουμε την εγκεφαλική μας δραστηριότητα [...] τότε κατά κάποιο τρόπο επιτρέπουμε την πρόσβαση όχι μόνο σε ό,τι κάνουμε, αλλά ενδεχομένως και σε ό,τι σκεφτόμαστε, σε ό,τι πιστεύουμε και σε ό,τι αισθανόμαστε», δήλωσε στο BBC.

«Από τη στιγμή που έχεις πρόσβαση σε πράγματα μέσα στο κεφάλι σου, δεν υπάρχει πλέον κανένα άλλο εμπόδιο στην προσωπική σου ιδιωτικότητα».