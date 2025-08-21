Ο αστικός μύθος για τα καρτοτηλέφωνα που δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ

Πότε φτάσαμε από την εποχή που ο Αντώνης και ο Γιάννης Βαρδής τραγουδούσαν «πριν τελειώσουμε τελειώνει η τηλεκάρτα» στο ξήλωμα καρτοτηλεφώνων που είχαν τεθεί σε αχρηστία, από το Δήμο Αθηνών; Σε κάποιους αυτό το μεσοδιάστημα μπορεί να κράτησε όσο το κλείσιμο ενός ματιού. Το σίγουρο είναι πως το ξήλωμα των καρτοτηλεφώνων ισοδυναμεί με το τέλος μιας εποχής όταν το να έχεις ένα μέσο επικοινωνίας εν κινήσει ήταν ανάγκη μεγάλη, ακόμα κι αν αυτό το μέσο ήταν μια κάρτα, που έμπαινε σε ένα τηλέφωνο, «φυτεμένο» στο δρόμο.

Οι τηλεκάρτες αξίζει να θυμηθούμε πως παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στη ΔΕΘ Θεσσαλονίκης το 1992 και η πρώτη - με σαφείς επιρροές από την επικαιρότητα της εποχής με το Σκοπιανό - έδειχνε τον Ήλιο της Βεργίνας. Η αμέσως επόμενη, με την εικόνα της Ακρόπολης, θεωρείται ίσως η πιο σπάνια τηλεκάρτα όλων των εποχών.

Παρακάτω θα θυμηθούμε μερικούς αστικούς μύθους που συνδέθηκαν με τα καρτοτηλέφωνα, αλλά δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ

Τους έριχνες καθαρό οινόπνευμα, τους αποθήκευες στην κατάψυξη και οι μονάδες «πάγωναν» και δεν κατέβαιναν ποτέ. Αυτό το έχω ακούσει από πολλές πηγές, μου φάνηκε τόσο αστείο που δεν έκανα το σχετικό πείραμα ποτέ.

«Υπήρχε κόλπο παιδιά,εγώ το χρησιμοποιούσα συχνά την τριέτια 97-99 στην προ κινητού εποχή.Χρειαζόσουνα μια τηλεκάρτα των 1000 μονάδων,ακόμα και με ελάχιστες μονάδες (5-10) υπόλοιπο και μία κανονική των 100.Αρχικά έβαζες την χιλιάρα και σε κάποιο σημείο - νομίζω καθώς ''άνοιγε'' η γραμμή - έπρεπε να κάνεις γρήγορη αλλαγή.

Έτσι έβγαζε 1000 αντί για 100 μονάδες και μίλαγες 10πλάσια.Φυσικά δεν έπιανε πάντα και κάποια στιγμή το 99 με μια αναβάθμισή που έκανε ο ΟΤΕ δεν λειτουργούσε πλέον» (σχολιαστής στο φόρουμ Retromaniax μας τα εξηγεί σωστά).

«Το 1992-1993 περίπου μου είχαν πει ότι η κάρτα ξαναγεμίζει αν την περάσεις πάνω από το μηχάνημα που διαβάζει τις τιμές των προϊόντων στο σουπερμάρκετ» (άλλος ένας, επίσης από το Retromaniax)

Μια πατέντα με κομμένο καλώδιο εκτυπωτή και πρόγραμμα software που σε βοηθούσε να «γεμίσεις» μια κάρτα με μονάδες.

Πάταγες στο καρτοτηλέφωνο συνέχεια το πλήκτρο Κ και δεν έπεφταν ποτέ οι μονάδες (ο άνθρωπος που ισχυρίζεται πώς όντως συνέβαινε κάτι τέτοιο, διηγήθηκε πως με αυτό το τρικ έπαιρνε τηλέφωνο σε υπηρεσίες 090 σχεδόν δωρεάν!