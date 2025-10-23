Οι δημιουργοί του ChatGPT κυκλοφόρησαν νέο browser: Ο ανταγωνισμός με την Google

Η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, παρουσίασε νέο πρόγραμμα περιήγησης με τεχνητή νοημοσύνη για να ανταγωνιστεί την Google, η οποία διαχειρίζεται το Chrome, το πιο δημοφιλές πρόγραμμα περιήγησης στον κόσμο.

Το ChatGPT Atlas καταργεί τη γραμμή διευθύνσεων που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό στην αναζήτηση, με τον επικεφαλή Sam Altman να λέει ότι το νέο πρόγραμμα περιήγησης που λάνσαρε την Τρίτη, (21/10) «χτίστηκε γύρω από το ChatGPT», όπως αναφέρει το BBC.

Η άφιξη του Atlas ήρθε καθώς η OpenAI αναζητά νέους τρόπους για να αξιοποιήσει το τεράστιο στοίχημά της στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) και να κεφαλαιοποιήσει την αυξανόμενη βάση χρηστών της.

H λειτουργία agent της «Atlas»

Η OpenAI δήλωσε ότι η Atlas θα προσφέρει επίσης μια λειτουργία πληρωμένου πράκτορα που θα διεξάγει αναζητήσεις από μόνη της για τους χρήστες του δημοφιλούς chatbot της.

Η λειτουργία agent θα είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητές που πληρώνουν στο ChatGPT, ενώ θα χρησιμοποιεί το chatbot για να κάνει «βελτιώσεις που το καθιστούν ταχύτερο και πιο χρήσιμο, συνεργαζόμενο με το περιβάλλον περιήγησής σας».

Η εταιρεία ανακοίνωσε μια σειρά από νέες προσπάθειες για να προσελκύσει χρήστες προς τις διαδικτυακές της υπηρεσίες, συνάπτοντας συνεργασίες με ιστότοπους ηλεκτρονικού εμπορίου όπως το Etsy και το Shopify, μαζί με υπηρεσίες κρατήσεων όπως το Expedia και το Booking.com.

«Πιστεύω ότι οι πρώτοι χρήστες θα αποδεχτούν το νέο πρόγραμμα περιήγησης OpenAI», δήλωσε ο Pat Moorhead, Διευθύνων Σύμβουλος και επικεφαλής αναλυτής στην Moor Insights & Strategy. Ωστόσο, είπε, ήταν επιφυλακτικός για το αν το Atlas θα αποτελέσει σοβαρή πρόκληση για το Chrome ή το Microsoft Edge «καθώς οι πιο mainstream, αρχάριοι και εταιρικοί χρήστες θα περιμένουν απλώς τα αγαπημένα τους προγράμματα περιήγησης να προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα».

Ο ανταγωνισμός της OpenAI με την Google

Η πρόκληση της OpenAI έρχεται ένα χρόνο αφότου η Google κηρύχθηκε παράνομη μονοπωλιακή εταιρεία στην online αναζήτηση. Σε μια πρόσφατη απόφαση που αποσκοπούσε στην επιβολή διορθωτικών μέτρων για την κυριαρχία της Google, ο γίγαντας της αναζήτησης δεν διατάχθηκε να αποσυνδέσει το πρόγραμμα περιήγησης Chrome, όπως είχαν ζητήσει οι δικηγόροι του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Όλο και περισσότεροι χρήστες του διαδικτύου επιλέγουν να χρησιμοποιούν μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM) όπως το ChatGPT, καθώς αναζητούν απαντήσεις και προτάσεις. Η ερευνητική εταιρεία Datos δήλωσε ότι από τον Ιούλιο, το 5,99% της αναζήτησης σε προγράμματα περιήγησης για υπολογιστές αφορούσε LLM - περισσότερο από το διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Η Google επενδύει επίσης σε μεγάλο βαθμό στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τον τελευταίο χρόνο έχει δώσει προτεραιότητα στις απαντήσεις που δημιουργούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη σε ερωτήματα στα αποτελέσματα αναζήτησής της.