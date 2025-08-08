Το OpenAI κέρδισε το Grok του Μασκ στο σκάκι: Ο λόγος που η τεχνητή νοημοσύνη παίζει παιχνίδια στρατηγικής

Ένα επικό battle θα έλεγε κανείς, έλαβε χώρα στο διαδίκτυο με το OpenAI να παίζει σκάκι ενάντια στο Grork, το αντίστοιχο AI του Έλον Μασκ. Μάλιστα, το OpenAI νίκησε στο δύσκολο αυτό τουρνουά.

Ιστορικά, οι εταιρείες τεχνολογίας έχουν συχνά χρησιμοποιήσει το σκάκι για να αξιολογήσουν την πρόοδο και τις ικανότητες ενός υπολογιστή, με τις σύγχρονες μηχανές σκακιού να είναι σχεδόν ανίκητες ακόμη και έναντι των κορυφαίων ανθρώπινων παικτών.

Ωστόσο, αυτός ο διαγωνισμός δεν αφορούσε υπολογιστές σχεδιασμένους για σκάκι, αλλά πραγματοποιήθηκε μεταξύ προγραμμάτων AI σχεδιασμένων για καθημερινή χρήση.

Το μοντέλο της OpenAI αναδείχθηκε αήττητο στο τουρνουά και νίκησε το μοντέλο Grok 4 της xAI στον τελικό, προσθέτοντας λάδι στη φωτιά της συνεχιζόμενης αντιπαλότητας μεταξύ των δύο εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.

Το μοντέλο Gemini της Google κατέκτησε την τρίτη θέση στο τουρνουά, αφού νίκησε ένα διαφορετικό μοντέλο της OpenAI.

Ωστόσο, αυτά τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, αν και είναι ταλαντούχα σε πολλές καθημερινές εργασίες, εξακολουθούν να βελτιώνονται στο σκάκι, με το Grok να κάνει μια σειρά από λάθη κατά τη διάρκεια των τελικών αγώνων, συμπεριλαμβανομένης της επανειλημμένης απώλειας της βασίλισσας.

«Μέχρι τους ημιτελικούς, φαινόταν ότι τίποτα δεν θα μπορούσε να σταματήσει το Grok 4 στην πορεία του προς τη νίκη», δήλωσε ο Pedro Pinhata, συγγραφέας του Chess.com, στην κάλυψή του.

«Παρά μερικές στιγμές αδυναμίας, το AI του X φαινόταν να είναι μακράν ο ισχυρότερος παίκτης σκακιού... Αλλά η ψευδαίσθηση έσβησε την τελευταία μέρα του τουρνουά».

Είπε ότι το «αγνώριστο» και «αδέξιο» παιχνίδι του Grok επέτρεψε στο o3 να κερδίσει μια σειρά από «πειστικές νίκες».

«Το Grok έκανε τόσα πολλά λάθη σε αυτά τα παιχνίδια, αλλά το OpenAI δεν έκανε», δήλωσε ο μεγάλος μαέστρος του σκακιού Hikaru Nakamura κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης του τελικού.

Πριν από τον τελικό της Πέμπτης, ο Musk είχε πει σε μια ανάρτηση στο X ότι η προηγούμενη επιτυχία του xAI στο τουρνουά ήταν «παρενέργεια» και ότι «δεν είχε καταβάλει σχεδόν καμία προσπάθεια στο σκάκι».

Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη παίζει σκάκι;

Το τουρνουά σκακιού τεχνητής νοημοσύνης πραγματοποιήθηκε στην πλατφόρμα Kaggle, η οποία ανήκει στην Google και επιτρέπει στους επιστήμονες δεδομένων να αξιολογούν τα συστήματά τους μέσω

Οκτώ μεγάλα γλωσσικά μοντέλα από τις εταιρείες Anthropic, Google, OpenAI, xAI, καθώς και από τους κινέζους προγραμματιστές DeepSeek και Moonshot AI, ανταγωνίστηκαν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια του τριήμερου τουρνουά της Kaggle.

Οι προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούν δοκιμές γνωστές ως «benchmarks» για να εξετάσουν τις δεξιότητες των μοντέλων τους σε τομείς όπως η λογική ή η κωδικοποίηση.

Ως σύνθετα παιχνίδια στρατηγικής που βασίζονται σε κανόνες, το σκάκι και το Go έχουν συχνά χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της ικανότητας ενός μοντέλου να μάθει πώς να επιτυγχάνει καλύτερα ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα - στην περίπτωση αυτή, να ξεπερνά τους αντιπάλους του για να κερδίσει.

Το AlphaGo, ένα πρόγραμμα υπολογιστή που αναπτύχθηκε από το εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης DeepMind της Google για να παίζει το κινεζικό παιχνίδι στρατηγικής Go για δύο παίκτες, σημείωσε μια σειρά νικών εναντίον ανθρώπινων πρωταθλητών Go στα τέλη της δεκαετίας του 2010.

Ο νοτιοκορεάτης μάστερ του Go Lee Se-dol αποσύρθηκε μετά από αρκετές ήττες από το AlphaGo το 2019.

«Υπάρχει μια οντότητα που δεν μπορεί να νικηθεί», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Ο Sir Demis Hassabis, ένας από τους συνιδρυτές του DeepMind, είναι ο ίδιος πρώην παιδί-θαύμα του σκακιού.

Εν τω μεταξύ, στα τέλη της δεκαετίας του 1990, οι πρωταθλητές σκακιού αντιμετώπισαν ισχυρούς υπολογιστές. Η νίκη του Deep Blue θεωρήθηκε ένα ορόσημο που απέδειξε τη δύναμη των υπολογιστών να ανταγωνιστούν ορισμένες ανθρώπινες δεξιότητες.

20 χρόνια αργότερα, ο κ. Κασπάροφ συνέκρινε την ευφυΐα του με αυτή ενός ξυπνητηριού, αλλά είπε ότι «η ήττα από ένα ξυπνητήρι αξίας 10 εκατομμυρίων δολαρίων (7,6 εκατομμύρια λίρες) δεν με έκανε να νιώσω καλύτερα».

