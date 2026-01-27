Μενού

OPPO: Φέρνει τη νέα σειρά Reno 15 και βάζει υψηλότερους στόχους για την ελληνική αγορά

Tι δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου με την αφορμή της παρουσίασης της νέας σειράς συσκευών Reno 15, ο Ιούλιος Μώκος, Commercial Director Balkan Region της OPPO.

oppo
OPPO | insider
Την πρόθεσή της να ισχυροποιήσει την παρουσία της στην ελληνική αγορά smartphones επιβεβαιώνει η OPPO, θέτοντας ως στόχο μερίδιο 5%, από περίπου 2% που κατέχει σήμερα. Η εταιρεία, που τα τελευταία χρόνια κινείται μεθοδικά σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές αγορές, αντιμετωπίζει τη χώρα μας ως αγορά ανάπτυξης, με έμφαση στα κινητά μεσαίας προς υψηλής κατηγορίας τιμής.

