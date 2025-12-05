Πώς να βρείτε ακριβώς αυτό που ψάχνετε μέσω της Google

Η Google είναι η πιο δημοφιλής μηχανή αναζήτησης στον κόσμο, αλλά πολλοί χρήστες δεν εκμεταλλεύονται στο έπακρο τις δυνατότητές της. Με λίγα απλά κόλπα μπορείτε να βελτιώσετε σημαντικά τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας και να βρείτε πιο γρήγορα ακριβώς αυτό που ψάχνετε.

Χρησιμοποιήστε ακριβείς λέξεις-κλειδιά και φράσεις

Η Google δουλεύει καλύτερα με σύντομες και συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά, όχι με πλήρεις προτάσεις. Για παράδειγμα, αντί να γράψετε "Πώς να μαγειρέψω κοτόπουλο γρήγορα", απλά πληκτρολογήστε "γρήγορο μαγείρεμα κοτόπουλου". Αν θέλετε να βρείτε αποτελέσματα που να περιέχουν ακριβώς μια φράση, βάλτε την σε εισαγωγικά, π.χ. "μαγείρεμα κοτόπουλο γρήγορα" για πιο στοχευμένα αποτελέσματα.

Χρησιμοποιήστε φίλτρα και εργαλεία αναζήτησης

Κάντε κλικ στο κουμπί "Εργαλεία" κάτω από τη γραμμή αναζήτησης για να φιλτράρετε αποτελέσματα ανά χρονική περίοδο (τελευταία ώρα, μέρα, εβδομάδα, μήνας) ή να δείτε μόνο αποτελέσματα που ταιριάζουν ακριβώς με την ερώτηση σας. Αυτό βοηθά να περιορίσετε το εύρος των αποτελεσμάτων και να βρείτε τις πιο πρόσφατες ή τις πιο σχετικές απαντήσεις.

Google | Unsplash

Αναζητήστε σε συγκεκριμένους ιστότοπους

Για πιο συγκεκριμένα ευρήματα, μπορείτε να φιλτράρετε την αναζήτηση μέσα σε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο, προσθέτοντας το "site:" πριν από το όνομα του site. Για παράδειγμα, αν θέλετε αποτελέσματα δημοσκοπήσεων μόνο από το reader.gr, πληκτρολογήστε: “δημοσκοπήσεις αποτελέσματα site:reader.gr”.

Αποκλείστε μη αξιοποιήσιμα αποτελέσματα

Αν θέλετε να εξαιρέσετε συγκεκριμένες λέξεις ή ιστότοπους από τα αποτελέσματα, τοποθετήστε ένα μείον (-) πριν από αυτές. Για παράδειγμα, αν ψάχνετε για "κάβουρα" όχι ως εργαλείο αλλά ως ζώο, πληκτρολογήστε: «κάβουρας -εργαλείο».

Αναζητήστε αρχεία με συγκεκριμένη μορφή

Αν θέλετε να βρείτε για παράδειγμα μόνο PDF αρχεία, μπορείτε να αναζητήσετε με τη μορφή: οδηγίες μαγειρέματος filetype:pdf. Έτσι η Google θα σας δώσει αρχεία μόνο σε μορφή PDF που ταιριάζουν με το θέμα.

Χρησιμοποιήστε φωνητική αναζήτηση και αναζήτηση με εικόνα

Για αναζήτηση χωρίς πληκτρολόγηση, πατήστε το μικρόφωνο στη μπάρα αναζήτησης και μιλήστε την αναζήτησή σας. Επίσης, με τη λειτουργία αντίστροφης αναζήτησης εικόνων, μπορείτε να ανεβάσετε μια φωτογραφία και να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με αυτή.

Με αυτές τις τεχνικές αναζήτησης μπορείτε να αξιοποιήσετε τη Google για να βρείτε πιο γρήγορα, πιο ακριβή και πιο χρήσιμα αποτελέσματα. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά στην καθημερινή σας χρήση.