Πώς να δείτε το πλήρες ιστορικό κλήσεων στο iPhone με iOS 26: Οδηγός βήμα-βήμα

Με την κορυφαία αναβάθμιση iOS 26, η Apple πρόσθεσε μια πολύ χρήσιμη λειτουργία που επιτρέπει να δείτε το πλήρες ιστορικό κλήσεων που έχετε κάνει ή λάβει με κάθε επαφή ξεχωριστά. Αν και παλιά τα iPhone έδειχναν μόνο τις πρόσφατες κλήσεις συνολικά, τώρα μπορείτε να δείτε χρονολογική λίστα με όλες τις κλήσεις ανά επαφή, μαζί με λεπτομέρειες όπως η ημερομηνία, ώρα, διάρκεια και τύπος κλήσης. Αυτό βοηθά στην εύκολη παρακολούθηση παλιότερων κλήσεων χωρίς να ψάχνετε μέσα σε όλο το γενικό αρχείο.

Η νέα δυνατότητα σας επιτρέπει να έχετε πλήρη εικόνα της επικοινωνίας σας με μια συγκεκριμένη επαφή, ακόμα και κλήσεις που έγιναν μήνες ή ακόμα και χρόνια πριν, ανάλογα με το πόσο καιρό έχετε ενεργό το iPhone και την αποθήκευση των δεδομένων. Είναι ιδανικό για να ελέγξετε πότε ακριβώς μιλήσατε με κάποιον, πόση ώρα κράτησε μια κλήση ή για να βρείτε μια παλιά κλήση γρήγορα.

Βήματα για να δείτε το ιστορικό κλήσεων ανά επαφή στο iPhone με iOS 26

1. Ενημερώστε το iPhone σας σε iOS 26

Πρώτα βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας τρέχει iOS 26, το οποίο είναι διαθέσιμο για iPhone 11 και νεότερα μοντέλα.



2. Ανοίξτε την εφαρμογή Τηλέφωνο (Phone app)



3. Πηγαίνετε στην καρτέλα "Κλήσεις" ή "Πρόσφατα" (Recents)

Σε νέα εμφάνιση Unified, δείτε την καρτέλα Κλήσεις. Στην κλασική, πάτε στην καρτέλα Πρόσφατα.



4. Εντοπίστε την επαφή ή τον αριθμό για τον οποίο θέλετε το ιστορικό κλήσεων

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για το όνομα ή τον αριθμό της επαφής.



5. Πατήστε στο όνομα της επαφής ή στο εικονίδιο "i" δίπλα της

Αυτό θα σας μεταφέρει στη σελίδα πληροφοριών επαφής.

6. Κάντε κύλιση προς τα κάτω και βρείτε την επιλογή "Ιστορικό Κλήσεων" (Call History)

Πατήστε την για να δείτε όλες τις κλήσεις που έχετε ανταλλάξει με αυτήν την επαφή.

Τι πληροφορίες θα δείτε;

• Λεπτομερή χρονολογική λίστα με εισερχόμενες, εξερχόμενες, και χαμένες κλήσεις.

• Ημερομηνία και ώρα κάθε κλήσης.

• Διάρκεια συνομιλίας για τις ολοκληρωμένες κλήσεις.

• Τύπο κλήσης (τηλεφωνική κλήση, FaceTime ή άλλη μορφή).

Σημειώστε ότι το νέο ιστορικό κλήσεων δεν είναι διαθέσιμο μέσα στην εφαρμογή Επαφές, παρά μόνο μέσω της εφαρμογής Τηλέφωνο. Η λειτουργία αυτή μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση των κλήσεων σας και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για επαγγελματικούς ή νομικούς λόγους. Παράλληλα, το iOS 26 φέρνει και άλλα εργαλεία όπως φιλτράρισμα ανεπιθύμητων κλήσεων (Call Screening) και δυνατότητα να κρατά το τηλέφωνο σε αναμονή (Hold Assist) όταν περιμένετε αντιπρόσωπο σε κλήσεις εξυπηρέτησης.