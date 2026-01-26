Πώς να επαναφέρετε ένα Android smartphone ή tablet αν «κολλάει»

Ένα Android με πολλές εφαρμογές εγκατεστημένες ή γενικά ένα «ταλαιπωρημένο» τηλέφωνο που δεν έχει κάνει πχ. ποτέ ο χρήστης του επανεκκίνηση, μπορεί να δείξει σημάδια ότι «κολλάει», ότι αργεί να φορτώσει τα πάντα και γενικότερα να φαντάζει τρομερά αργό. Πέραν του απλού restart, υπάρχει τρόπος να το φρεσκάρετε με τον απόλυτο τρόπο, το Recovery Mode. Ας δούμε βήμα προς βήμα πως μπορείτε να το πετύχετε αυτό.

Αρχικά, αν δεν μπορείτε να κάνετε απλό restart, υπάρχει η δυνατότητα να ωθήσετε το τηλέφωνο ή το tablet σας να κάνει κάτι τέτοιο με την εξής διαδικασία: Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης και το πλήκτρο αύξησης της έντασης του ήχου ταυτόχρονα για 20-30 δευτερόλεπτα μέχρι να κλείσει η οθόνη και να επανεκκινήσει.

Αν δεν δουλέψει αυτό, υπάρχει το Recovery Mode.

Για συσκευές Samsung, συνδέστε το κινητό σε υπολογιστή μέσω θύρας USB, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης και το πλήκτρο αύξησης της έντασης του ήχου ταυτόχρονα μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Samsung και μετά αφήστε το δεύτερο πλήκτρο.

Για συσκευές Google Pixel, πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης και το πλήκτρο μείωσης της έντασης του ήχου ταυτόχρονα για να μπει στο bootloader και μετά το πλήκτρο αύξησης έντασης και πλήκτρο ενεργοποίησης για να μπείτε στο Recovery Mode.

Γενικότερη οδηγία: Πλήκτρο ενεργοποίησης και το πλήκτρο αύξησης της έντασης του ήχου ταυτόχρονα 10-20 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο του Android και μετά κινηθείτε στο σχετικό μενού.

Όσο είστε μέσα στο Recovery Menu, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αυξομείωσης της έντασης του ήχου για να κινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω και πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης του τηλεφώνου για να καταχωρήσετε μια εντολή. Εδώ, μπορείτε να επιλέξετε Reboot system now για επανεκκίνηση της συσκευής. Αν η συσκευή κολλάει, μπορείτε να επιλέξετε το «Wipe data/factory reset», το οποίο διαγράφει όλα τα δεδομένα σας, οπότε ίσως χρειαστεί εδώ να κάνετε πρώτα ένα backup τα αρχεία σας.