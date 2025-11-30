Πώς να κάνετε αναζητήσεις στο iOS 26 κυκλώνοντας ένα αντικείμενο

Το iOS 26 εισάγει μια λειτουργία που έχουμε δει στο Android και στις «ναυαρχίδες» του λειτουργικού της Google. Ονομάζεται «Circle to Search» και επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν γρήγορες αναζητήσεις κυκλώνοντας αυτό που βλέπουν στην οθόνη τους. Αυτή η λειτουργία αξιοποιεί τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης και εικόνας, και είναι ιδανική τόσο για καθημερινές αναζητήσεις όσο και για πιο εξειδικευμένες ανάγκες. Πάμε να δούμε πως θα το χρησιμοποιήσετε.

Βήμα 1: Βρείτε το υλικό που ψάχνετε

Μπείτε σε μια σελίδα που σας ενδιαφέρει και βρείτε το αντικείμενο που ψάχνετε ή ανοίξτε στην οθόνη του κινητού σας κάτι που σας έχουν στείλει και το αναζητάτε. Αν ψάχνετε στο διαδίκτυο, κάντε screenshot την οθόνη σας (πλήκτρο αύξησης έντασης και camera button) και στην οθόνη που θα σας ανοίξει κυκλώστε το αντικείμενο

Βήμα 2: Ψάξτε απαντήσεις

Στο κάτω μέρος θα σας εμφανιστεί μία οθόνη που λέει στα αριστερά «Google». Σύρετέ την προς τα πάνω και θα δείτε να σας εμφανίζεται μία σελίδα με αποτελέσματα που θα περιλαμβάνουν το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Το "Circle to Search" είναι μια απλή λειτουργία του iOS 26 που συνδυάζει τεχνολογία AI και αναγνώριση εικόνων με μια απλή περιστροφή. Με τον τρόπο αυτό, οι χρήστες μπορούν να κάνουν γρήγορες και ευέλικτες αναζητήσεις, εντοπίζοντας πληροφορίες, εικόνες, ή ακόμα και ταινίες απλά περιστρέφοντας το δάχτυλό τους στην οθόνη. Είναι ιδανική για όσους θέλουν να αξιοποιήσουν το κινητό τους πέρα από τις συμβατικές λειτουργίες και να εξερευνήσουν μια πιο διαδραστική εμπειρία αναζήτησης.