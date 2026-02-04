Πώς το ρούτερ μας μπορεί να μετατραπεί σε σύστημα παρακολούθησης: Η σοκαριστική έρευνα για το WiFi

Μια νέα σοκαριστική έρευνα περιγράφει πώς το WiFi μπορεί να ταυτοποιεί άτομα, ακόμα και όταν δεν φέρουν συσκευή που το έχουν ενεργοποιημένο, μετατρέποντας το μάλλον σε «αόρατο κατάσκοπο».

Συγκεκριμένα ερευνητές από το Karlsruhe Institute of Technology (KIT) απέδειξαν ότι οι άνθρωποι μπορούν να αναγνωριστούν αποκλειστικά μέσω της καταγραφής της επικοινωνίας WiFi γύρω τους, δυνατότητα που, όπως προειδοποιούν, αποτελεί σοβαρή απειλή για την προσωπική ιδιωτικότητα.

Πώς λειτουργεί; Η «ύπουλη» μέθοδος, ρησιμοποιεί τα συνηθισμένα WiFi συστήματα που ήδη επικοινωνούν μεταξύ τους. Καθώς τα ραδιοκύματα διαχέονται στον χώρο και αλληλεπιδρούν με τους ανθρώπους, δημιουργούν χαρακτηριστικά μοτίβα που μπορούν να καταγραφούν και να αναλυθούν. Αυτά τα μοτίβα είναι συγκρίσιμα με εικόνες που παράγονται από κάμερες, αλλά σχηματίζονται με ραδιοκύματα αντί για φως.

Επείγουσα ανάγκη για προστασία της ιδιωτικότητας

Όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, η ερευνητική ομάδα τονίζει ότι αυτή η αναδυόμενη δυνατότητα δείχνει την επείγουσα ανάγκη για αυστηρότερη προστασία της ιδιωτικότητας.

«Παρατηρώντας τη διάδοση των ραδιοκυμάτων, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια εικόνα του περιβάλλοντος και των ατόμων που βρίσκονται εκεί», εξηγεί ο καθηγητής Θόρστεν Στρούφε, από το KASTEL, το Ινστιτούτο Ασφάλειας Πληροφορίας και Αξιοπιστίας του KIT.

«Λειτουργεί όπως και μια κανονική κάμερα, με τη διαφορά ότι εδώ χρησιμοποιούνται ραδιοκύματα αντί για φωτεινά κύματα. Άρα δεν έχει σημασία αν φέρετε ή όχι κάποια συσκευή WiFi» συνεχίζει ο ειδικός στην κυβερνοασφάλεια. Ακόμη και αν απενεργοποιήσετε τη δική σας συσκευή, αυτό δεν σας παρέχει προστασία, προσθέτει, γιατί «αρκεί να υπάρχουν άλλες ενεργές WiFi συσκευές γύρω σας».

Η τεχνολογία που μετατρέπει το ρούτερ σε «κατάσκοπο»

«Αυτή η τεχνολογία μετατρέπει κάθε δρομολογητή (router) σε πιθανό μέσο παρακολούθησης», προειδοποιεί ο Τζούλιαν Τοντ από το KASTEL. «Αν περνάτε τακτικά μπροστά από ένα καφέ με WiFi, μπορείτε να ταυτοποιηθείτε εκεί χωρίς να το καταλάβετε και να αναγνωριστείτε αργότερα, για παράδειγμα από δημόσιες αρχές ή εταιρείες» εξηγεί.

Ο Φέλιξ Μόρσμπαχ σημειώνει ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών ή οι κυβερνοεγκληματίες έχουν βρει απλούστερους τρόπους παρακολούθησης των ανθρώπων, όπως μέσω των συστημάτων κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης.

«Ωστόσο, τα πανταχού παρόντα ασύρματα δίκτυα μπορεί να γίνουν σχεδόν πλήρης υποδομή παρακολούθησης με ένα ανησυχητικό χαρακτηριστικό: είναι αόρατα και δεν εγείρουν υποψίες» προειδοποιεί.

