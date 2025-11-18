Χάος δημιουργήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (18/11) στο ίντερνετ καθώς «έπεσαν» ή υπολειτουργούν ενημερωτικά site και ιστοσελίδες.

Προβλήματα φαίνεται να αντιμετωπίζει η υπηρεσία Cloudflare, ένα παγκόσμιο δίκτυο που ασφαλίζει ιστότοπους, εφαρμογές, απομακρυσμένες ομάδες και δίκτυα.

Η εν λόγω εταιρεία είναι μια υποδομή διαδικτύου που προσφέρει πολλές από τις βασικές τεχνολογίες που στηρίζουν τις σημερινές διαδικτυακές εμπειρίες. Αυτό περιλαμβάνει εργαλεία που προστατεύουν ιστοσελίδες από κυβερνοεπιθέσεις και διασφαλίζουν ότι παραμένουν online ακόμη και κατά τη διάρκεια υψηλής επισκεψιμότητας, για παράδειγμα.

«Η Cloudflare γνωρίζει και ερευνά ένα ζήτημα που ενδέχεται να επηρεάζει πολλούς πελάτες», ανέφερε η εταιρεία σε μια νέα ενημέρωση, όπως μεταδίδει ο Independent.

«Περαιτέρω λεπτομέρειες θα παρασχεθούν καθώς θα γίνονται διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες».

Η ιστοσελίδα παρακολούθησης διακοπών λειτουργίας Down Detector, που παρακολουθεί τις βλάβες, επηρεάστηκε επίσης από τα τεχνικά προβλήματα. Όταν όμως φόρτωσε, έδειξε μια δραματική αύξηση στις αναφορές προβλημάτων.

Οι επηρεαζόμενοι χρήστες είδαν ένα μήνυμα που υποδείκνυε ότι υπήρχε «εσωτερικό σφάλμα διακομιστή στο δίκτυο της Cloudflare». Το μήνυμα ζητούσε από τους χρήστες να «δοκιμάσουν ξανά σε λίγα λεπτά».

Οι χρήστες αντιμετωπίζουν πρόβλημα εισόδου και στο Χ (πρώην twitter).