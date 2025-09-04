Το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που θα φορτίζει ασύρματα

Μέχρι τώρα γνωρίζαμε για την ασύρματη φόρτιση του smartphone. Πλέον γίνεται πραγματικότητα η ασύρματη φόρτιση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με τη νέα Porsche Cayenne να είναι το πρώτο EV παραγωγής που θα έχει αυτή τη δυνατότητα.

Όπως ανακοίνωσε η γερμανική premium μάρκα, από το 2026 θα μπορεί να παραγγελθεί η πλάκα επαγωγικής φόρτισης, η οποία θα τοποθετείται στο δάπεδο του γκαράζ και θα μπορεί να φορτίσει την μπαταρία του μεγάλου ηλεκτρικού SUV σε ταχύτητες έως 11 kW.

Το επιπλέον κόστος για τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου και την πλάκα φόρτισης εκτιμάται ότι θα ξεπερνά τα 5.000 ευρώ. Ο οδηγός θα σταθμεύει την ηλεκτρική Cayenne πάνω από την πλάκα και η ανάρτηση θα χαμηλώνει αυτόματα ώστε να μειωθεί η απόσταση του αυτοκινήτου από το έδαφος. Αν π.χ. μία γάτα περάσει κάτω από το αυτοκίνητο, τότε η επαγωγική φόρτιση θα διακόπτεται αυτόματα.