Ρωτήσαμε το ChatGPT ποιες είναι οι καλύτερες ατάκες για φλερτ - Και η απάντηση ίσως να απογοητεύσει

Κάποτε, για να φλερτάρεις, έπρεπε απλώς να βρεις το θάρρος να πλησιάσεις κάποιον και να του μιλήσεις. Σήμερα, πριν καν στείλουμε ένα «γεια», έχουμε προλάβει να δούμε το Instagram του, να κάνουμε ένα μικρό background check και, πιθανότατα, να ζητήσουμε από το ChatGPT να μας πει τι ακριβώς πρέπει να γράψουμε. Γιατί το φλερτ έχει αλλάξει και μαζί του άλλαξε και ο τρόπος που εκφραζόμαστε.
Το 2026, μια γνωριμία μπορεί να ξεκινήσει με ένα like σε μια φωτογραφία του 2023, να συνεχιστεί με ένα reaction σε ένα story και να καταλήξει σε ένα «τι κάνεις;» που θα γράψουμε, θα σβήσουμε, θα ξαναγράψουμε και τελικά θα στείλουμε χωρίς τελεία, γιατί η τελεία θεωρείται κάπως «επιθετική».
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Φωτιά τώρα στο Άλσος Γαλατσίου: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Επιχειρεί ελικόπτερο
- «Ρίξε, γιατί δεν ρίχνεις;»: Πώς έγινε η επίθεση με μαχαίρι στο ΑΤ Μάνδρας - Το κίνητρο του 31χρονου
- «Θηρίο» η Κατερίνα Στικούδη: Έκανε deadlift με 100 κιλά αλλά «όλο λάθος», της σχολίασαν
- Survivor: Σοβαρή καταγγελία από Φλώρο - «Έδιναν ναρκωτικά στους παίκτες για να είναι ήρεμοι»
Το ChatGPT είναι ένα μοντέλο γλώσσας AI που αναπτύχθηκε από την OpenAI, βασισμένο στην αρχιτεκτονική GPT (Generative Pre-trained Transformer).