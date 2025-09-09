Σήμερα η παρουσίαση του νέου iPhone της Apple: Ποιο το βασικό διαφορετικό χαρακτηριστικό του

Η Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025 σηματοδοτεί μια ακόμη ιστορική στιγμή για την Apple, καθώς πραγματοποιείται το πολυαναμενόμενο ετήσιο event της εταιρείας με τίτλο «Awe Dropping».

Στο επίκεντρο της παρουσίασης βρίσκεται η νέα σειρά iPhone 17, η οποία υπόσχεται να φέρει σημαντικές καινοτομίες στην premium κατηγορία των smartphones.

Apple’s highly anticipated “Awe Dropping” iPhone event is set for tomorrow, and here are some things we expect to see:



-iPhone 17 Air (New budget iPhone)

-New iPhone design expected

-Upgrade camera

-New AirPods Pro 3

-New Apple Watch lineup, including the Apple Watch Ultra 3

Η νέα γενιά της Apple

Η Apple παρουσιάζει τέσσερα μοντέλα: το βασικό iPhone 17, το υπερλεπτό iPhone 17 Air, καθώς και τις κορυφαίες εκδόσεις iPhone 17 Pro και Pro Max. Το απλό μοντέλο αποκτά για πρώτη φορά οθόνη ProMotion 120Hz, νέο επεξεργαστή A19 και αναβαθμισμένη εμπρόσθια κάμερα 24MP1.

Το iPhone 17 Air ξεχωρίζει με πάχος μόλις 5,5 χιλιοστά και ελαφρύ σώμα από τιτάνιο και αλουμίνιο, ενώ ενσωματώνει το πρώτο 5G modem σχεδιασμένο εξ ολοκλήρου από την Apple1.

Το στοιχείο που διαφοροποιεί ουσιαστικά το iPhone 17 από τους προκατόχους του είναι η ενσωμάτωση του πρώτου custom Wi-Fi και Bluetooth chip που έχει σχεδιάσει η ίδια η Apple.

Πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση που σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής, με την εταιρεία να απομακρύνεται από εξωτερικούς προμηθευτές και να ενισχύει τον έλεγχο της τεχνολογίας της.

Παράλληλες ανακοινώσεις: Apple Watch και AirPods

Η Apple δεν περιορίζεται μόνο στα iPhone. Παρουσιάζει επίσης τα Apple Watch Series 11, Ultra 3 και SE 3 με νέους αισθητήρες υγείας, καθώς και τα AirPods Pro 3 με αισθητήρα καρδιακού παλμού και βελτιωμένο noise cancellation.

Το iPhone 17 δεν είναι απλώς μια αναβάθμιση. Με το νέο custom chip, την ProMotion οθόνη και τις βελτιώσεις στην κάμερα και την αυτονομία, η Apple δείχνει ξεκάθαρα την πρόθεσή της να επαναπροσδιορίσει την εμπειρία χρήσης και να ενισχύσει την τεχνολογική της αυτονομία. Το σημερινό event αποτελεί ορόσημο για το μέλλον των συσκευών της.