Σκοτ Άνταμς: Πέθανε ο δημιουργός του κόμικ «Dilbert» - Η προφητική ανάρτηση στο Χ

Ο Σκοτ Άνταμς (Scott Adams) δημιουργός του μακροχρόνιου κόμικ «Dilbert», πέθανε σήμερα (13/1). Ο θάνατός του ανακοινώθηκε στον ιστότοπο βίντεο Rumble από την πρώην σύζυγό του, Σέλι Άνταμς.

Μάλιστα, η σύζυγός του ανήρτησε μια επιστολή που είχε γράψει ο δημιουργός πριν από τον θάνατό του και από πολλούς χαρακτηρίστηκε «προφητική» καθώς μάλλον γνώριζε ότι δεν του απομένει πολύς καιρός.

Συγκεκριμένα, στην δήλωση η οποία δημοσιεύτηκε αργότερα στο X αναλογίστηκε τη ζωή και την καριέρα του, η οποία εκτροχιάστηκε το 2023 όταν εφημερίδες σε όλη τη χώρα διέκοψαν τη δημοσίευση του κόμικ του μετά από ρατσιστικές δηλώσεις που είχε κάνει στο podcast του.

Ένα τελευταίο μήνυμα από τον Σκοτ Άνταμς

Η ανάρητηση του κωμικού: «Αν διαβάζετε αυτό το κείμενο, τα πράγματα δεν πήγαν καλά για μένα. Έχω μερικά πράγματα να πω πριν φύγω.

Το σώμα μου με πρόδωσε πριν από το μυαλό μου. Έχω πλήρη διαύγεια καθώς γράφω αυτό το κείμενο, την 1η Ιανουαρίου 2026. Αν αναρωτιέστε για οποιαδήποτε από τις επιλογές μου σχετικά με την περιουσία μου ή οτιδήποτε άλλο, παρακαλώ να γνωρίζετε ότι δεν βρίσκομαι υπό καμία μορφή εξαναγκασμού ή αθέμιτης επιρροής. Το υπόσχομαι.

A Final Message From Scott Adams pic.twitter.com/QKX6b0MFZA — Scott Adams (@ScottAdamsSays) January 13, 2026

Στη συνέχεια, πολλοί από τους χριστιανούς φίλους μου μού ζήτησαν να βρω τον Ιησού πριν φύγω. Δεν είμαι πιστός, αλλά πρέπει να παραδεχτώ ότι ο υπολογισμός ρίσκου–ανταμοιβής για κάτι τέτοιο φαίνεται ελκυστικός. Οπότε, ορίστε:

Δέχομαι τον Ιησού Χριστό ως Κύριό μου και Σωτήρα μου και ανυπομονώ να περάσω μια αιωνιότητα μαζί του. Το κομμάτι σχετικά με το ότι δεν είμαι πιστός θα λυθεί γρήγορα, αν ξυπνήσω στον παράδεισο. Δεν θα χρειαστώ περισσότερη πειθώ από αυτό. Και ελπίζω να εξακολουθώ να πληρώ τις προϋποθέσεις για είσοδο.

Με την άδειά σας, θα ήθελα να εξηγήσω κάτι για τη ζωή μου. Στο πρώτο μέρος της ζωής μου, επικεντρώθηκα στο να γίνω ένας άξιος σύζυγος και γονέας, ως τρόπος να βρω νόημα. Και αυτό λειτούργησε. Όμως οι γάμοι δεν κρατούν πάντα για πάντα και ο δικός μου τελικά έληξε, με έναν ιδιαίτερα φιλικό τρόπο. Είμαι ευγνώμων για εκείνα τα χρόνια και για τους ανθρώπους που έφτασα να αποκαλώ οικογένειά μου.

Όταν ο γάμος λύθηκε, χρειαζόμουν μια νέα εστίαση. Ένα νέο νόημα. Έτσι αφιέρωσα τον εαυτό μου «στον κόσμο», κυριολεκτικά λέγοντας αυτές τις λέξεις δυνατά μέσα στο κατά τα άλλα σιωπηλό μου σπίτι. Από εκείνο το σημείο και μετά, αναζητούσα τρόπους με τους οποίους θα μπορούσα να προσφέρω όσο το δυνατόν περισσότερα στις ζωές των ανθρώπων, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.

Αυτό σηματοδότησε την αρχή της εξέλιξής μου από σκιτσογράφο του Dilbert σε συγγραφέα — αυτού που ήλπιζα να είναι — χρήσιμων βιβλίων. Μέχρι τότε, πίστευα ότι είχα συγκεντρώσει αρκετά μαθήματα ζωής ώστε να αρχίσω να τα μεταδίδω. Φυσικά, συνέχισα να δημιουργώ τα κόμικ του Dilbert.

Κατά τύχη, είμαι καλός συγγραφέας. Το πρώτο μου βιβλίο στην κατηγορία των «χρήσιμων» ήταν το How to Fail at Almost Everything and Still Win Big. Το βιβλίο αυτό γνώρισε τεράστια επιτυχία, συχνά μιμήθηκε και επηρέασε μια μεγάλη ποικιλία ανθρώπων. Ακόμη και σήμερα ακούω καθημερινά πόσο πολύ άλλαξε ζωές. Το σχέδιό μου να είμαι χρήσιμος λειτουργούσε.

Ακολούθησε το βιβλίο μου Win Bigly, το οποίο εκπαίδευσε έναν στρατό πολιτών στο πώς να είναι πιο πειστικοί — κάτι που σωστά είδαν ως ένα μικρό υπερδύναμη. Ξέρω ότι αυτό το βιβλίο άλλαξε ζωές, γιατί το ακούω συχνά.

Πιθανότατα δεν θα μάθετε ποτέ τον αντίκτυπο που είχε το βιβλίο στον κόσμο, αλλά εγώ το ξέρω, και αυτό με ευχαριστεί και μου δίνει μια αίσθηση νοήματος που είναι αδύνατο να περιγραφεί.

Το επόμενο βιβλίο μου, Loserthink, προσπάθησε να διδάξει στους ανθρώπους πώς να σκέφτονται καλύτερα, ειδικά αν εξέφραζαν τη σκέψη τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν άφησε ιδιαίτερο αποτύπωμα στο σύμπαν, αλλά προσπάθησα.

Τέλος, το βιβλίο μου Reframe Your Brain δίδαξε στους αναγνώστες πώς να προγραμματίζουν τις σκέψεις τους ώστε να κάνουν την προσωπική και επαγγελματική τους ζωή καλύτερη. Με εξέπληξε και με χαροποίησε το πόσο θετικό αντίκτυπο έχει αυτό το βιβλίο.

Ξεκίνησα επίσης να κάνω podcast μια ζωντανή εκπομπή με τίτλο Coffee With Scott Adams, αφιερωμένη στο να βοηθά τους ανθρώπους να σκέφτονται τον κόσμο — και τη ζωή τους — με πιο παραγωγικό τρόπο. Δεν το είχα σχεδιάσει έτσι, αλλά κατέληξε να βοηθά πολλούς μοναχικούς ανθρώπους να βρουν μια κοινότητα που τους έκανε να νιώθουν λιγότερο μόνοι. Και αυτό, ξανά, είχε μεγάλο νόημα για μένα.

Είχα μια καταπληκτική ζωή. Την έζησα δίνοντας τα πάντα. Αν αποκομίσατε οποιοδήποτε όφελος από το έργο μου, σας ζητώ να το ανταποδώσετε όσο καλύτερα μπορείτε. Αυτή είναι η κληρονομιά που θέλω.

Να είστε χρήσιμοι. Και παρακαλώ να γνωρίζετε ότι σας αγάπησα όλους μέχρι το τέλος», αναφέρει η επιστολή.

