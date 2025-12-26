Μενού

Smartphones: Χρονιά ανατιμήσεων και ελλείψεων το 2026 - Πώς και γιατί θα αλλάξει η αγορά

Η άνοδος στο κόστος μνημών πιέζει την αγορά smartphones, αυξάνει τιμές και πλήττει ιδιαίτερα τις low‑cost συσκευές το 2026.

Μετά από μια δεκαετία συνεχούς αναβάθμισης συσκευών και έντονου ανταγωνισμού σε όλες τις κατηγορίες τιμής, η παγκόσμια αγορά των smartphones υποδέχεται το 2026 ως μια χρονιά αλλαγών, αν όχι χρονιά διαχείρισης κρίσης.

Ο λόγος δεν είναι άλλος από τις ελλείψεις σε βασικά εξαρτήματα και η σημαντική αύξηση του κόστους στις μνήμες, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανατιμήσεις όλη την αλυσίδα παραγωγής, αλλάζοντας τα δεδομένα όχι μόνο για τους κατασκευαστές αλλά και για τους καταναλωτές.

