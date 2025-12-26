Smartphones: Χρονιά ανατιμήσεων και ελλείψεων το 2026 - Πώς και γιατί θα αλλάξει η αγορά

Μετά από μια δεκαετία συνεχούς αναβάθμισης συσκευών και έντονου ανταγωνισμού σε όλες τις κατηγορίες τιμής, η παγκόσμια αγορά των smartphones υποδέχεται το 2026 ως μια χρονιά αλλαγών, αν όχι χρονιά διαχείρισης κρίσης.

Ο λόγος δεν είναι άλλος από τις ελλείψεις σε βασικά εξαρτήματα και η σημαντική αύξηση του κόστους στις μνήμες, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανατιμήσεις όλη την αλυσίδα παραγωγής, αλλάζοντας τα δεδομένα όχι μόνο για τους κατασκευαστές αλλά και για τους καταναλωτές.

