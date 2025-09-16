Snapchat: Τι είναι το και πώς λειτουργεί στα κινητά τηλέφωνα

Το Snapchat έχει καταφέρει και έχει κερδίσει μία θέση ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης και ανταλλαγής μηνυμάτων. Το συγκεκριμένο social media έγινε από την αρχή δημοφιλές στις νεότερες ηλικίες, καθώς δίνει έμφαση στο προσωρινό περιεχόμενο: οι φωτογραφίες και τα βίντεο («snaps») που στέλνεις συνήθως εξαφανίζονται μετά την προβολή τους.

Snapchat: Τα βασικά χαρακτηριστικά του

Snaps: Φωτογραφίες ή βίντεο που τραβάς μέσα από την εφαρμογή και τα στέλνεις σε φίλους ή τα ανεβάζεις ως «Story».

Stories: Δημόσια ή προσωπικά άλμπουμ snaps που παραμένουν διαθέσιμα για 24 ώρες.

Chat: Ιδιωτικά μηνύματα κειμένου, φωτογραφίες ή βίντεο που εξαφανίζονται όταν τα δει ο παραλήπτης (εκτός αν αποθηκευτούν χειροκίνητα).

Lenses & Filters: Εφέ επαυξημένης πραγματικότητας (AR) για selfies και βίντεο – π.χ. μάσκες, animations, αλλαγή περιβάλλοντος.

Snap Map: Χάρτης όπου οι χρήστες μπορούν να μοιραστούν την τοποθεσία τους σε πραγματικό χρόνο με φίλους.

Discover: Περιεχόμενο από μέσα ενημέρωσης, influencers και brands.

Memories: Χώρος αποθήκευσης μέσα στην εφαρμογή για snaps που δεν θες να χαθούν.

Πώς λειτουργεί το Snapchat

Κατεβάζεις την εφαρμογή και φτιάχνεις λογαριασμό.

Προσθέτεις φίλους μέσω username, τηλεφώνου ή Snapcode (QR code).

Τραβάς φωτογραφία/βίντεο και το στέλνεις απευθείας ή το ανεβάζεις στο Story σου.

Ο παραλήπτης το βλέπει και μετά αυτό εξαφανίζεται (εκτός αν έχεις επιλέξει να αποθηκευτεί).

Μπορείς να συνομιλείς με φίλους, να μοιράζεσαι στιγμές και να χρησιμοποιείς τα AR εφέ για πιο διασκεδαστικό περιεχόμενο.

Με πληροφορίες από το Snapchat.com