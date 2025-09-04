Μενού

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν η Google και το Gmail: Χιλιάδες αναφορές χρηστών

Χιλιάδες χρήστες αναφέρουν σοβαρά προβλήματα με τη Google και το Gmail.

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει η Google, το Gmail και άλλες υπηρεσίες, καθώς πολλοί χρήστες αναφέρουν προβλήματα προσβασιμότητας ή διαχείρισης.

Στην ιστοσελίδα downdetector υπάρχουν σχεδόν 4.000 αναφορές χρηστών για προβλήματα με τις υπηρεσίες της Google.

Το κρατικό τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu αναφέρει ότι οι υπηρεσίες της Google έχουν διακοπεί σε μερικές χώρες, κυρίως στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ