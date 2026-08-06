Στο «τιμόνι» της Google ΑI o Ντέμης Χασάμπης: Ποιος είναι ο Ελληνοκύπριος επιστήμονας

Ανέβηκε σκαλοπάτια στη Google ο Ελληνοκύπριος Ντέμης Χασάμπης (Demis Hassabis), καθώς αποχωρεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου (CEO) της Google DeepMind και αναλαμβάνει τον νέο ρόλο του Chief Scientist της Alphabet και Προέδρου (Chair) της Google DeepMind

Στο μήνυμά του, ο Hassabis δήλωσε ότι είναι «κρίσιμο να κάνουμε συλλογικά τα επόμενα βήματα σωστά για να διασφαλίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά για την ανθρωπότητα και θα εγκαινιάσουμε μια απίστευτη νέα εποχή ανακάλυψης και θαυμασμού». Πρόσθεσε ότι «τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να παραδώσω τις καθημερινές λειτουργικές μου ευθύνες στο GDM, ώστε να έχω τον χρόνο και τον χώρο να επικεντρωθώ στη συνολική εικόνα και να βοηθήσω να επηρεάσω ό,τι πρόκειται να συμβεί όσο το δυνατόν καλύτερα».

Ο Koray Kavukcuoglu, προηγουμένως Chief Technology Officer της GDM και Chief AI Architect της Alphabet, θα αναλάβει καθήκοντα Senior Vice President της Google DeepMind, αναλαμβάνοντας τις καθημερινές λειτουργίες και αναφέροντας στον Sundar Pichai, CEO της Google και της Alphabet.

Οι αλλαγές έρχονται σε μια ευαίσθητη στιγμή για την Google, καθώς η πιο ισχυρή έκδοση του τελευταίου μοντέλου Gemini δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει παρά την αρχική ημερομηνία κυκλοφορίας τον Ιούνιο. Η καθυστέρηση έχει προκαλέσει ανησυχίες στους επενδυτές ότι η εταιρεία θα μπορούσε να χάσει έδαφος από την OpenAI και την Anthropic, οι οποίες προσέλαβαν ανώτερους ερευνητές της Google αυτό το καλοκαίρι.

Οι μετοχές της Alphabet υποχώρησαν κατά 4% μετά την ανακοίνωση της Τετάρτης.

Ποιος είναι ο Ντέμης Χασάμπης

Ο Σερ Ντέμης Χασάμπης γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου του 1976 στο Λονδίνο και είναι ερευνητής τεχνητής νοημοσύνης, νευροεπιστήμονας και συνιδρυτής της DeepMind.

Παρόλο που γεννήθηκε στη Βρετανία, έχει Ελληνοκύπριο πατέρα και μητέρα από τη Σιγκαπούρη. Απέκτησε πτυχίο στην Πληροφορική από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ το 1997.Ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στη Γνωστική Νευροεπιστήμη στο University College London (UCL).

H Google, ήρθε στη ζωή του το 2014, ίταν εξαγόρεσε τη νεοφυή εταιρεία του, την Deep Mind. Αργότερα, η Google συγχώνευσε την ομάδα DeepMind με το τμήμα Google Brain, δημιουργώντας τη Google DeepMind. Ο Χασάμπης ανέλαβε την ηγεσία ολόκληρου του τομέα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Κορυφαία στιγμή του αποτέλεσε το 2024, όπου τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Χημείας για την ανάπτυξη του AlphaFold, το οποίο έλυσε το πρόβλημα της δίπλωσης των πρωτεϊνών.

