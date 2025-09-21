Συναγερμός πάνω από τη Βαλτική: Αναχαίτιση ρωσικού αεροσκάφους από γερμανικά Eurofighter

Η γερμανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι δύο μαχητικά Eurofighter απογειώθηκαν εκτάκτως σήμερα, προκειμένου να αναγνωρίσουν ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος που πετούσε πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα.

Σύμφωνα με τη Luftwaffe, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, η επιχείρηση έγινε στο πλαίσιο της «δύναμης άμεσης αντίδρασης» του ΝΑΤΟ, καθώς το ρωσικό IL-20M επιχειρούσε χωρίς κατατεθειμένο σχέδιο πτήσης. Μετά την οπτική ταυτοποίηση του αεροσκάφους από τα γερμανικά μαχητικά, την παρακολούθηση ανέλαβαν συμμαχικά αεροσκάφη της σουηδικής πολεμικής αεροπορίας.