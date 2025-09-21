Συναγερμός πάνω από τη Βαλτική: Αναχαίτιση ρωσικού αεροσκάφους από γερμανικά Eurofighter

Η γερμανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι δύο μαχητικά Eurofighter απογειώθηκαν εκτάκτως σήμερα, προκειμένου να αναγνωρίσουν ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος που πετούσε πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα.
Σύμφωνα με τη Luftwaffe, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, η επιχείρηση έγινε στο πλαίσιο της «δύναμης άμεσης αντίδρασης» του ΝΑΤΟ, καθώς το ρωσικό IL-20M επιχειρούσε χωρίς κατατεθειμένο σχέδιο πτήσης. Μετά την οπτική ταυτοποίηση του αεροσκάφους από τα γερμανικά μαχητικά, την παρακολούθηση ανέλαβαν συμμαχικά αεροσκάφη της σουηδικής πολεμικής αεροπορίας.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.