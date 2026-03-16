Την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων «Συζητάμε στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή» πραγματοποιήθηκε με ευρεία συμμετοχή του κοινού, η δεύτερη κατά σειρά εκδήλωση με θέμα: «Η μοναδική ελληνική βιοποικιλότητα: απειλές και προστασία». Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από τους ομιλητές κυρίους Παναγιώτη Δημόπουλο, Καθηγητή Βοτανικής και Οικολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών – Πρόεδρο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Γιώργο Μήτσαινα, Επίκουρο Καθηγητή Βιοποικιλότητας Θηλαστικών, Πανεπιστήμιο Πατρών – Πρόεδρο Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Παναγιώτη Παφίλη, Καθηγητή Ζωικής Ποικιλότητας, ΕΚΠΑ – Πρόεδρο Επιτροπής Φύση 2000 και Δημήτρη Καραβέλλα, Γενικό Διευθυντή WWF Ελλάς.

Τη συζήτηση συντόνισε η καταξιωμένη δημοσιογράφος, γνωστή για την ευαισθησία σε θέματα περιβάλλοντος και οικολογίας, Κατερίνα Χριστοφιλίδου.

Καλωσορίζοντας κοινό και ομιλητές, η Πρόεδρος του Μουσείου κα Φαλή Βογιατζάκη τόνισε ότι η αποστολή του Μουσείου δεν είναι μόνο η καταγραφή και η μελέτη της βιοποικιλότητας αλλά και ο συντονισμός των φορέων για την προστασία και τον καθορισμό της στρατηγικής για την αντιμετώπιση απειλών και προκλήσεων.

Η συζήτηση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες -την μοναδικότητα της ελληνικής βιοποικιλότητας, τις απειλές αλλά και τους τρόπους προστασίας της πανίδας και χλωρίδας του τόπου μας.

Οι ομιλητές στην προσπάθειά τους να ξεδιπλώσουν και να φωτίσουν την μοναδικότητα της ελληνικής βιοποικιλότητας, αναφέρθηκαν στα μέχρι στιγμής καταγεγραμμένα 7.000 είδη χλωρίδας και 25.000 είδη πανίδας με ιδιαίτερη μνεία στα εντυπωσιακά ποσοστά ενδημικών και στενό-ενδημικών ειδών που αγγίζουν ή και ξεπερνούν το 20%. Τα απειλούμενα και σε άμεσο κίνδυνο κυρίως από την κλιματική κρίση, τις πυρκαγιές, τη χωροθέτηση των αιολικών πάρκων, την ρύπανση, την αύξηση του πληθυσμού και την αλλαγή χρήσης γης αυτά είδη, είναι αναντικατάστατα λόγω ενδημισμού και σπάνιας γεωγραφικής θέσης της χώρας μας.

Δίνοντας ένα ελπιδοφόρο μήνυμα παρά τις προκλήσεις, οι ομιλητές ως ειδικευμένοι επιστήμονες αλλά και ως δίαυλοι πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης κράτους και κοινωνίας, επεσήμαναν πως έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την καταγραφή και μελέτη της ελληνικής βιοποικιλότητας. Παρά ταύτα η θεσμοθέτηση και χρηματοδότηση εθνικών σχεδίων δράσης, η τεχνητή ή φυσική αναγέννηση καμένων εκτάσεων, η επένδυση στην επιστημονική γνώση, η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών μπορούν και πρέπει να συμβάλουν στην διαχείριση των απειλών και κινδύνων αλλά και την προστασία της εθνικής αυτής κληρονομιάς μας.

Το πρόγραμμα του κύκλου εκδηλώσεων «Συζητάμε στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή» συνεχίζεται με:

• Εκδήλωση για την εξέλιξη του ανθρώπου (Τετάρτη 20 Μαΐου)

• Ημερίδα για τη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα των νησιών μας, σε συνεργασία με Παν/μιο Αιγαίου & ΕΛΛΕΤ (5 Ιουνίου - Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος)

• Εκδήλωση για τις ελληνικές λίμνες (7 Οκτωβρίου)

• Εκδήλωση για τη θαλάσσια προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα (11 Νοεμβρίου)