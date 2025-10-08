Νέα ρύθμιση έρχεται στην εφαρμογή του Instagram, ονόματι «Instagram Rings» που πλήθος δημοσιευμάτων τα χαρακτηρίζει ως τα «Όσκαρ» της πλατφρόρμας.

Το νέο πρόγραμμα, έχει ως στόχο να γιορτάσει τη δημιουργικότητα των περισσότερων από τριών δισεκατομμυρίων ενεργών χρηστών του κάθε μήνα.

Ουσιαστικά, από τους 3 δισ. creators, μόνο 25 θα λάβουν «Rings», με τους τιμώμενους να λαμβάνουν τόσο ένα φυσικό δαχτυλίδι σχεδιασμένο από τη φημισμένη Αγγλίδα σχεδιαστή μόδας Grace Wales Bonner, όσο και ένα μοναδικό ψηφιακό χρυσό δαχτυλίδι για το προφίλ και τις ιστορίες τους στο Instagram (εξατομίκευση για τα προφίλ τους στο Instagram).

«Θεωρήσαμε ότι ήρθε η ώρα να δημιουργήσουμε ένα βραβείο που θα αναγνωρίζει τους ανθρώπους που αναλαμβάνουν αυτές τις δημιουργικές πρωτοβουλίες στην πλατφόρμα μας», λέει η Eva Chen, επικεφαλής των συνεργασιών μόδας στο Instagram, η οποία συνέβαλε στη διαμόρφωση του προγράμματος βραβείων.

Instagram: Πώς θα «βγουν» οι νικητές

Οι νικητές θα καλύπτουν διάφορα θέματα και κατηγορίες περιεχομένου στην πλατφόρμα, από τη μόδα ή το μακιγιάζ έως τον αθλητισμό και την ψυχαγωγία, επιτρέποντας μια ευρεία γκάμα βραβευμένων από διάφορες ομάδες ενδιαφέροντος, αντανακλώντας την ευρύτερη κοινότητα του Instagram.

Η νέα λειτουργία σύμφωνα με το επιτελείο της πλατφόρμας, ήρθε για να μείνει. Τα Όσκαρ απονεμήθηκαν για πρώτη φορά πριν από σχεδόν 100 χρόνια, τα Emmy πριν από περισσότερα από 75 χρόνια και τα Grammy απονέμουν το πρώτο χρυσό γραμμόφωνο από το 1959. Το Instagram ελπίζει ότι το πρόγραμμα Rings θα είναι μόνο το πρώτο από μια μακρά σειρά βραβείων που θα τιμούν τη δημιουργική του κοινότητα.

Με πληροφορίες από The Hollywood Reporter