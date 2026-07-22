Με τον υδράργυρο στην Ιαπωνία να φτάνει τους 38 βαθμούς Κελσίου και τις αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις των αρχών για θερμοπληξία, δύο ιαπωνικές εταιρείες συνεργάστηκαν για να βρουν τη «λύση» απέναντι στον καύσωνα και απάντησαν με «ανθρώπινα ψυγεία»!

Το Do Hiemon, όπως ονομάζεται η συσκευή, είναι ένας «προσωπικός θάλαμος ψύξης» που αναπτύχθηκε από μια εταιρεία εξειδικευμένη στην κατασκευή αυτόματων πωλητών και μια εταιρεία που κατασκευάζει χαλύβδινες εργαλειοθήκες. Διατίθεται στην τιμή των 1,5 εκατομμυρίων γιεν (περίπου 8.700 ευρώ).

Ο χρήστης κάθεται σε κάθισμα στο εσωτερικό του ανοξείδωτου θαλάμου, ενώ ισχυροί πίδακες αέρα, ψυχόμενοι στους 5 βαθμούς Κελσίου, κατευθύνονται στο κεφάλι, τον αυχένα, τους ώμους και την πλάτη του, μειώνοντας γρήγορα τη θερμοκρασία του σώματος.

Η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής διατηρείται περίπου στους 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 20 λεπτά συνεχούς λειτουργίας.

Με ύψος περίπου 2,13 μέτρα και βάθος 1,20 μέτρα, το «ανθρώπινο ψυγείο» καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια αξίας μόλις 16 γιεν (περίπου 10 λεπτά του ευρώ) ανά ώρα λειτουργίας. Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία SDRS, είναι επίσης πιο ενεργειακά αποδοτικό από ένα συμβατικό κλιματιστικό.

Σύμφωνα με την Telegraph, η Trusco, η εταιρεία που διαθέτει το προϊόν στην αγορά, υποστηρίζει ότι πρόκειται για την πρώτη φορητή συσκευή που επιτυγχάνει «ψύξη ολόκληρου του σώματος», προσφέροντας ταχύτερη μείωση της θερμοκρασίας σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους κλιματισμού.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η τροχήλατη συσκευή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε εργοτάξια και αγροτικές εργασίες, ώστε να προσφέρει στους εργαζομένους μια σύντομη ανάπαυλα από τον αποπνικτικό καλοκαιρινό ήλιο. Παράλληλα, προτείνεται η εγκατάστασή της σε εμπορικά κέντρα, σχολεία, φεστιβάλ και αθλητικές εγκαταστάσεις.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι ο χρήστης αισθάνεται αισθητά πιο δροσερός μέσα σε μόλις πέντε λεπτά, ενώ ακόμη και μια παραμονή δέκα λεπτών στον θάλαμο μπορεί να ανακουφίσει από τα συμπτώματα της θερμικής εξάντλησης.

Η Ιαπωνία βιώνει ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών. Τη Δευτέρα, η Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι η θερμοκρασία έφτασε τους 38,5

Φέτος, μάλιστα, η ιαπωνική κυβέρνηση καθιέρωσε έναν νέο όρο για τις ημέρες κατά τις οποίες η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40 βαθμούς: kokushobi, που μπορεί να αποδοθεί ως «ημέρα αφόρητης» ή «ακραίας ζέστης».

Ήδη στη χώρα χρησιμοποιούνται διαφορετικοί όροι για ημέρες κατά τις οποίες η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 25, τους 30 και τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Το περασμένο καλοκαίρι ήταν το θερμότερο που έχει καταγραφεί στην Ιαπωνία από το 1898, όταν άρχισε η συστηματική καταγραφή των θερμοκρασιών. Η μέση θερμοκρασία σε εθνικό επίπεδο ήταν κατά 2,36 βαθμούς υψηλότερη από τον μέσο όρο.

Μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου καταγράφηκαν εννέα ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών, ενώ στην πόλη Ισεσάκι σημειώθηκε νέο εθνικό ρεκόρ, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 41,8 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πυροσβεστικής και Διαχείρισης Καταστροφών της Ιαπωνίας, επτά άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από θερμοπληξία από την αρχή του έτους, ενώ περισσότεροι από 4.500 διακομίστηκαν σε νοσοκομεία με συμπτώματα θερμοπληξίας μόνο κατά το διάστημα 6 έως 12 Ιουλίου.

