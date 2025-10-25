Τέλος υποστήριξης των Windows 10 - Πώς να κρατήσετε το PC σας ασφαλές για επιπλέον 1 χρόνο δωρεάν

Η Microsoft τερμάτισε την κανονική υποστήριξη ασφαλείας των Windows 10 από τις 14 Οκτωβρίου 2025. Αυτό σημαίνει ότι τα Windows 10 δεν θα λαμβάνουν πλέον σημαντικά security updates από προεπιλογή, κάτι που αφήνει τον υπολογιστή σας πιο ευάλωτο σε ιούς και κακόβουλο λογισμικό. Αν όμως δεν είστε ακόμα έτοιμοι να μεταβείτε στα Windows 11 ή να αγοράσετε νέο υπολογιστή, υπάρχει τρόπος να πάρετε επίσημα επέκταση ασφάλειας για έναν ακόμη χρόνο - και μάλιστα δωρεάν σε πολλές περιπτώσεις!

Παρακάτω θα σας εξηγήσουμε βήμα-βήμα πώς να ενεργοποιήσετε τη δωρεάν επέκταση ασφαλείας (Extended Security Updates - ESU) και να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τα Windows 10 με ασφάλεια. Η κανονική υποστήριξη στα Windows 10 έχει λήξει, δηλαδή δεν θα βγαίνουν πλέον ενημερώσεις που κλείνουν κενά ασφαλείας. Αυτό σημαίνει ότι ο υπολογιστής σας μπορεί να γίνει ευάλωτος σε νέες απειλές, εκτός κι αν κάνετε κάτι για να διατηρήσετε τις ενημερώσεις ενεργές. Η επέκταση ESU σας δίνει ένα χρόνο παραπάνω να συνεχίσετε να λαμβάνετε διορθώσεις ασφάλειας, ώστε να έχετε χρόνο να αναβαθμίσετε σε Windows 11 ή να αγοράσετε νέο hardware.

Οι 3 επιλογές που έχετε είναι οι εξής:

1. Αναβάθμιση στα Windows 11 (δωρεάν αν το PC σας είναι συμβατό).

2. Αγορά νέου υπολογιστή με τα Windows 11 ήδη εγκατεστημένα.

3. Ενεργοποίηση της επέκτασης ασφαλείας (ESU), που πλέον σε πολλές περιπτώσεις είναι δωρεάν.

Πώς να πάρετε δωρεάν την επέκταση ασφάλειας βήμα-βήμα

Βήμα 1: Ελέγξτε ποια έκδοση των Windows 10 έχετε.

Πηγαίνετε: Ρυθμίσεις > Σύστημα > Πληροφορίες και δείτε την έκδοση και αν ο υπολογιστής έχει πάρει όλες τις τελευταίες ενημερώσεις.



Βήμα 2: Συνδεθείτε με λογαριασμό διαχειριστή (Administrator)

Αν χρησιμοποιείτε την συσκευή από κοινού με άλλους, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με λογαριασμό που έχει δικαιώματα διαχειριστή (administrator).

Βήμα 3: Ελέγξτε αν ο υπολογιστής σας μπορεί να αναβαθμιστεί στα Windows 11

Αν βλέπετε την επιλογή αναβάθμισης σε Windows 11, κάντε την. Είναι δωρεάν και ξεχάστε το υπόλοιπο της διαδικασίας. Αν δεν μπορείτε να αναβαθμίσετε, συνεχίστε με τα επόμενα βήματα για να ενεργοποιήσετε την επέκταση ασφάλειας.



Βήμα 4: Εγγραφείτε για την επέκταση ασφαλείας (ESU)

• Πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις > Ενημέρωση & Ασφάλεια

• Κάντε κλικ στο Enroll Now (Εγγραφείτε τώρα) αν εμφανίζεται η επιλογή.

Αν δεν βλέπετε αυτή την επιλογή, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει όλες τις ενημερώσεις των Windows 10 πρώτα.



Βήμα 5: Επαναφορά και τακτοποίηση ρυθμίσεων backup (συνιστάται)

Για να ενεργοποιήσετε δωρεάν την επέκταση, πιθανόν θα χρειαστεί να συνδέσετε τον Windows login σας με την cloud υπηρεσία της Microsoft (OneDrive κλπ). Αν δεν έχετε ήδη συνδεθεί, θα σας ζητηθεί να το κάνετε. Η δωρεάν επέκταση καλύπτει έως 5GB backup στο cloud. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το backup μεγάλων αρχείων (όπως έγγραφα, βίντεο) για να μείνετε εντός ορίου.

Βήμα 6: Προσθέστε τη συσκευή σας στην υπηρεσία ESU

Αφού συνδεθείτε, θα εμφανιστεί παράθυρο που λέει "Add this device to receive Extended Security Updates" (Προσθέστε αυτή τη συσκευή για να λαμβάνετε ενημερώσεις ασφαλείας). Κάντε κλικ στο Add Device και μετά στο Done.