Θα γίνει το Facebook, TikTok; Οι αλλαγές που εξετάζονται και τα «πειράματα» που θα δούμε στις οθόνες

Το Facebook σχεδιάζει μεγάλες αλλαγές σε μια προσπάθεια να εμποδίσει τους χρήστες του να μετακινηθούν σε ανταγωνιστικές πλατφόρμες όπως το TikTok.

Aλλαγές που μοιάζουν με... μια προσπάθεια μετατροπής του σε αντίγραφο του TikTok. Ο επικεφαλής του Facebook, Τομ Άλισον, ανακοίνωσε ότι η πλατφόρμα θα ξεκινήσει αργότερα φέτος τη δοκιμή μιας «ανασχεδιασμένης εμπειρίας», η οποία θα βάζει μια ομάδα χρηστών σε ένα «βίντεο πλήρους οθόνης αμέσως μόλις ανοίγουν την εφαρμογή».

Η Meta δεν έδωσε παραδείγματα για το πώς θα μοιάζει η νέα πειραματική διεπαφή, ανέφερε όμως ότι αρχικά θα κυκλοφορήσει σε χώρες όπου υπάρχει ιδιαίτερη προτίμηση στο περιεχόμενο βίντεο, με πιθανή επέκταση στις ΗΠΑ την επόμενη χρονιά. Οι δοκιμές αυτές βασίζονται στην παρατήρηση της Meta ότι «το βίντεο είναι το σημείο όπου γίνονται οι συζητήσεις, δημιουργούνται κοινότητες και αρχίζει ακόμη και το εμπόριο», γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τη θέση της αρχικής πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης της Meta.

Το Facebook ως η δημοφιλέστερη εφαρμογή

Το Facebook εξακολουθεί, σύμφωνα με αναφορές, να είναι η δημοφιλέστερη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης παγκοσμίως, όμως το YouTube βρίσκεται πολύ κοντά, ενώ το TikTok δεν απέχει πολύ καθώς ξεπέρασε το όριο του 1 δισεκατομμυρίου μηνιαίων χρηστών μόλις τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία του, πολύ ταχύτερα από ό,τι είχε καταφέρει το Facebook.

Η Meta δημιούργησε το Reels στο Instagram το 2020 για να ανταγωνιστεί καλύτερα το TikTok και τώρα επιχειρεί κάτι παρόμοιο με το Facebook. Αυτό συμβαίνει μετά τη δήλωση του Άλισον στο The Verge το 2022 ότι θεωρεί πως «το TikTok κυνηγά το Facebook» και όχι το αντίστροφο.

Με τα χρόνια, το Facebook έχει εξελιχθεί σε ένα μείγμα πολλών διαφορετικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και εμπορίου και πλέον υιοθετεί επίσης χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα ανταγωνιστικών πλατφορμών, προκειμένου να βελτιώσει την εμπειρία των χρηστών του.