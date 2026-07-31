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Τι ταχύτητες έπιασε το Internet στην Ελλάδα το 2025

Η εικόνα προκύπτει από τις 8.412 μετρήσεις από 1.101 σταθερές συνδέσεις των χρηστών στην πλατφόρμα ΥΠΕΡΙΩΝ της ΕΕΤΤ, που πραγματοποιήθηκαν το 2025. 

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Internet | Shutterstock
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Σημαντική βελτίωση στις επιδόσεις των σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων κατέγραψε η Ελλάδα το 2025, σύμφωνα με τη νέα Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου 2025-2026 της ΕΕΤΤ.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ταχύτητες λήψης (download) αλλά κυρίως οι ταχύτητες αποστολής δεδομένων (upload) αυξήθηκαν αισθητά σε σχέση με το 2024, ενώ παράλληλα μειώθηκε και η καθυστέρηση (latency), χάρη στη συνεχιζόμενη αναβάθμιση των δικτύων νέας γενιάς.

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