Το TikTok στην υπηρεσία της δικαιοσύνης: Ανήλικος αναγνώρισε ληστή μέσω της πλατφόρμας

Ποιος θα περίμενε πως το TikTok θα ερχόταν στην επικαιρότητα για τη συνδρομή του στην εξιχνίαση ενός...εγκλήματος, συγκεκριμένα μίας ληστείας της οποίας θύμα έπεσε ανήλικος.

Όπως μεταφέρει το Star, ο ανήλικος είχε το προηγούμενο διάστημα πέσει θύμα ληστείας από δύο άτομα, όμως οι επιπόλαιοι δράστες ανάρτησαν στο TikTok βίντεο με τα κλοπιμαία, όπου φάνηκαν επίσης τα χαρακτηριστικά τους.

Και φυσικά ο 14χρονος «έπεσε» πάνω στο κλιπ, αναγνωρίζοντας τα αντικείμενα που είχαν κλαπεί, καθώς και έναν από τους δράστες.

TikTok: Τον έκλεψαν, το φώναξαν, πιάστηκαν - Τι πιο σύνηθες;

Όπως αναφέρει συγγενικό του πρόσωπο, ο ανήλιος επέστρεφε από το φροντιστήριο με δύο συμμαθητές του, όταν τους προσέγγισαν δύο άτομα, υποχρεώνοντάς τους να τους παραδώσουν αντικείμενά τους, συγκεκριμένα τα κινητά τους και ένα τσαντάκι, προτού εξαφανιστούν.

Ο ένας από τους δράστες όμως, έκρινε φρόνιμο να διαφημίσει κιόλας τη δράση του, αναρτώντας βίντεο με το ακριβό τσαντάκι. Ο 14χρονος βρήκε μάλιστα το συγκεκριμένο βίντεο μόλις δύο ώρες αφού είχε καταθέσει στην αστυνομία.

Ο 14χρονος φυσικά μετέφερε τα νέα δεδομένα στην αστυνομία, η οποία με συνοπτικές διαδικασίες ταυτοποίησε και συνέλαβε τους δύο δράστες, οι οποίοι αναμένουν τώρα να δικαστούν.