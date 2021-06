Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Στέφανο Τσιτσιπά μετά τον τελικό του Roland Garros. «Καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι αυτή τη στιγμή, σε έναν τελικό grand slam, που μαθαίνεις περισσότερα πράγματα απ’ ότι σε άλλους αγώνες. Σίγουρα πιστεύω ότι θα βγει πιο δυνατός και θα κερδίσει πολλά grand slam στην πορεία. Σεβασμός σε εσένα και στην ομάδα σου», είπε απευθυνόμενος στον Στέφανο Τσιτσιπά ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Μάλιστα στη συνέχεια, αφού ευχαρίστησε τους Σέρβους συμπατριώτες του που τον στηρίζουν αποθέωσε και τα «αδέρφια» του, του Έλληνες, όπως είπε με τους οποίους έχει μια μοναδική σχέση και τους εκτιμά ιδιαιτέρως.

«Έδωσα μια μεγάλη μάχη, προσπάθησα όσο περισσότερο μπορούσα, με όλες μου τις δυνάμεις. Πρώτη φορά έπαιξε εδώ στον τελικό, είμαι χαρούμενος με τη διαδρομή μου μέχρι σήμερα. Ο Τζόκοβιτς μας έχει δείξει πόσο μεγάλος πρωταθλητής είναι και νομίζω ότι εμπνέομαι από τα πράγματα που έχει πετύχει και θα ήμουν ευτυχισμένος αν πετύχω τα μισά. Δεν είναι μόνο ο Τζόκοβιτς αλλά και η ομάδα του που τον έχουν βοηθήσει. Μπορεί να φαίνεται πως ήμαστε μόνοι μας εκεί έξω αλλά υπάρχει ομάδα. Ήταν μια σπουδαία εβδομάδα, ήταν υπέροχο το συναίσθημα με τους φιλάθλους, με την ομάδα μου που ήταν εκεί να με βοηθήσουν να πετύχω τους στόχους μου. Ευχαριστώ το Roland Garros για τις δύο υπέροχες εβδομάδες, εύχομαι να επιστρέψω εδώ και να δείξω ξανά ποιος είμαι», είπε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Looking forward to the years to come 👍#RolandGarros | @steftsitsipas pic.twitter.com/7ueTuYZTu4