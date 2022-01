Νόβακ Τζόκοβιτς: Τον «έκοψαν» οι Αυστραλοί και τον στέλνουν πίσω στη Σερβία - Διπλωματικός πόλεμος για τη βίζα του

Οι αρχές της Αυστραλίας ενημέρωσαν τον Νόβακ Τζόκοβιτς με συνοπτικές διαδικασίες ότι ακύρωσαν τη βίζα του και του ζήτησαν να αναχωρήσει σε διάστημα λίγων ωρών από τη Μελβούρνη. Η απόφαση πάρθηκε έπειτα από διαβουλεύσεις αρκετών ωρών, ενώ οι δικηγόροι του αναμένεται να καταθέσουν ένσταση, ζητώντας να επανεξεταστεί το αίτημά του. Και όλα αυτά επειδή ο κορυφαίος τενίστας δεν έκανε το εμβόλιο, αλλά ζήτησε ειδική άδεια για να αγωνιστεί στο Australian Open.

Διαβάστε ακόμη: Καζακστάν: Ο στρατός βγήκε στους δρόμους για να καταστείλει την εξέγερση

Πλέον, σύμφωνα και με τον υπουργό Υγείας της Αυστραλίας, Γκρεγκ Χαντ, ο Σέρβος θα πρέπει να επιστρέψει στη χώρα του, καθώς δεν προσκόμισε τα απαραίτητα ιατρικά διαπιστευτήρια ώστε να του επιτραπεί η είσοδος στη χώρα και η συμμετοχή στο Australian Open. Όπως αναμενόταν, λοιπόν, χθες το βράδυ οι αυστραλιανές αρχές απέρριψαν το αίτημα για βίζα του Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος θα υποχρεωθεί σήμερα να φύγει από τη χώρα, ενώ παραμένει υπό αστυνομική κράτηση στο αεροδρόμιο, χωρίς κινητό τηλέφωνο και δίχως να μπορεί να επικοινωνήσει με κάποιον.

Οι δικηγόροι του Σέρβου θα υποβάλουν άμεσα ένσταση για την απόφαση, ζητώντας να επανεξεταστεί το αίτημά του και αναμένεται να προσβάλουν νομικά την απόφαση απόρριψης της βίζα. Ο πατέρας του μάλιστα ζητά από τον σερβικό λαό να ξεχυθεί στους δρόμους, αν το αίτημα του γιου του δεν ικανοποιηθεί.

Στη συνέχεια, τοποθετήθηκε και ο Σέρβος πρωθυπουργός, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο οποίος μάλιστα υποστήριξε ότι ο Τζόκοβιτς έπεσε «θύμα κακοποίησης» (από την Αυστραλία) και ότι «όλη η Σερβία τον υποστηρίζει». Την ίδια ώρα, σύσσωμος ο σερβικός Τύπος κάνει λόγο για «πολιτικά παιχνίδια» και ότι ο σταρ κρατείται «σαν κοινός εγκληματίας».

Αργότερα, ήταν η σειρά του Αυστραλού πρωθυπουργού να πάρει θέση και να υποστηρίξει τη στάση των αρχών της χώρας του. «H βίζα του κ. Τζόκοβιτς ακυρώθηκε. Οι κανόνες είναι κανόνες, ειδικά όταν αφορούν τα σύνορά μας. Κανείς δεν είναι υπεράνω από τους νόμους. Η ισχυρή πολιτική μας όσον αφορά την είσοδο στη χώρα ήταν καθοριστική, ώστε η Αυστραλία να έχει έναν από τους χαμηλότερους μέσους όρους θανάτων από κορονοϊό στον κόσμο. Συνεχίζουμε να είμαστε προσεκτικοί», ξεκαθάρισε μέσω Twitter ο Σκοτ Μόρισον.

Mr Djokovic’s visa has been cancelled. Rules are rules, especially when it comes to our borders. No one is above these rules. Our strong border policies have been critical to Australia having one of the lowest death rates in the world from COVID, we are continuing to be vigilant.