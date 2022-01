Νόβακ Τζόκοβιτς: «Παρά τα όσα έγιναν, θέλω να μείνω και να παίξω στο Australian Open»

Την ώρα που ακόμη είναι σε εξέλιξη το θρίλερ με την παραμονή ή όχι του Νόβακ Τζόκοβιτς στην Αυστραλία, ο ίδιος ο Σέρβος τενίστας προχώρησε στην πρώτη του ανάρτηση μετά την περιπετειώδη άφιξή του στη Μελβούρνη, με την οποία στέλνει μήνυμα επιμονής για να λάβει μέρος στο Australian Open. Ο Σέρβος σούπερ σταρ του τένις εκμεταλλευόμενος την απόφαση ακύρωσης της ανάκλησης στη βίζα του προπονήθηκε για πρώτη φορά μετά από μέρες και έστειλε το μήνυμά του, προς πάσα κατεύθυνση, μέσω Twitter.

«Είμαι χαρούμενος και ευγνώμων στον δικαστή που ακύρωσε την ανάκληση της βίζας μου. Παρά τα όσα έγιναν, θέλω να μείνω στην Αυστραλία και να λάβω μέρος στο Open. Σε αυτό είμαι συγκεντρωμένος. Ήρθα εδώ για να παίξω σε ένα από τα μεγαλύτερα τουρνουά που έχουμε και μπροστά σε φανταστικούς φιλάθλους. Για την ώρα, δεν μπορώ να πω περισσότερα πέρα από ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι είστε δίπλα μου σε όλη αυτή την περιπέτεια και μου δίνετε κουράγιο να μείνω δυνατός», ανέφερε χαρακτηριστικά ο «Νόλε».

For now I cannot say more but THANK YOU all for standing with me through all this and encouraging me to stay strong 🙏🙏🙏🙏