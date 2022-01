Νέα «μπλόκο» στον Νόβακ Τζόκοβιτς από την κυβέρνηση της Αυστραλίας, καθώς ο υπουργός Μετανάστευσης Αλεξ Χοκ αποφάσισε την ακύρωση της βίζας του Σέρβου τενίστα. Επειτα από αυτή την εξέλιξη η κυβέρνηση της χώρας μπορεί να διατάξει την απέλασή του με τον Τζόκοβιτς να έχει δικαίωμα έφεσης με την υπόθεση να συνεχίζει σε νομικούς δρόμους.

Διαβάστε ακόμη: Ο Τσιτσιπάς έκραξε τον Τζόκοβιτς: «Δεν παίζουν όλοι με τους κανόνες»

Παράλληλα, κινδυνεύει να του απαγορευτεί η είσοδος στη χώρα για τα επόμενα τρία χρόνια κάτι που αν γίνει πραγματικότητα θα τον αποκλείσει από τα επόμενα Australian Open και με δεδομένο πως είναι ήδη 34 ετών, ουσιαστικά βάζει τέλος στην παρουσία του στο φημισμένο τουρνουά.

Η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται μόλις τρεις ημέρες πριν από την πρεμιέρα του αυστραλιανού οπεν με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να ετοιμάζει άμεσα τις επόμενες κινήσεις του.

Σύμφωνα με τους Αυστραλούς πλέον ο Τζόκοβιτς έχει μπροστά του δύο δρόμους. Είτε να αποδεχθεί την απόφαση και να αποχωρήσει από τη χώρα εγκαταλείποντας την προσπάθεια για να παίξει και να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Australian Open. Είτε να κινηθεί νομικά, το οποίο δημιουργεί δύο δεδομένα. Να κερδίσει την έφεση και να δικαιωθεί ή να μην ανατραπεί η απόφαση και να πρέπει να απελαθεί.

2 & 3: He challenges the decision, asking for a judicial review of the minister's decision.



Either he is successful and this decision is overturned. and he can stay and play, or it's upheld and he's on a plane outta here.