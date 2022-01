Στέφανος Τσιτσιπάς: Σάρωσε τον Περ και πέταξε για τους «16» του Australian Open

Ο Μπενουά Περ κατάφερε να πάρει ένα σετ από τον Στέφανο Τσιτσιπά... Μέχρι εκεί. Ο Ελληνας τενίστας απέδειξε σε άλλον έναν αγώνα πως δεν συγκαταλέγεται τυχαία στους κορυφαίους του αθλήματος και πήρε πανηγυρική πρόκριση για τους «16» του Australian Open. Ο Στεφ νίκησε με 3-1 (6-3, 7-5, 6-7(2), 6-4) σετ το Γάλλο και πέρασε στον τρίτο γύρο του Αυστραλιανού Οπεν για 4η φορά στην καριέρα του.

Θα διεκδικήσει το εισιτήριο για την οκτάδα κόντρα στον Αμερικανό Τέιλορ Φριτζ, Νο.22 στον κόσμο, που νίκησε στα πέντε σετ τον Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ. Κόντρα στον Φριτζ έχει δύο νίκες σε ισάριθμα ματς, όμως οι δυο τους δεν έχουν συναντηθεί από το 2019. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 24χρονος Αμερικανός θα παίξει για πρώτη φορά στην καριέρα του σε φάση «16» Grand Slam.

Hey Siri, tell @steftsitsipas he's into the fourth round at #AO2022 😅



The world No.4 defeats Benoit Paire 6-3 7-5 6-7(2) 6-4 to secure a spot in the second week of the #AusOpen. pic.twitter.com/gFpwWbaYh6