Ο ημιτελικός του Australian Open ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Ντανίλ Μεντβέντεφ είναι σε εξέλιξη με τον Ρώσο τενίστα να βγαίνει εκτός εαυτού και να βρίζει τον διαιτητή.... για τον πατέρα του Ελληνα τενίστα! «Ο προπονητής του δίνει συνέχεια εντολές γιατί δεν τον χρεώνεις με coaching; Πώς είναι δυνατόν να μην του δίνει ποινή;» άρχισε να φωνάζει στον διαιτητή αμέσως μετά την ισοφάριση του Τσιτσιπά σε 1-1 σετ.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που ακολουθεί, ο διαιτητής τον αγνόησε και δεν αντέδρασε σε όσα του έλεγε. Και αυτό έκανε ακόμη πιο έξαλλο τον Μεντβέντεφ: «Σου μιλάω και απαιτώ μία απάντηση. Πες μου γιατί δεν τον χρεώνεις με coaching. Είσαι πολύ κακός διαιτητής. Απορώ πως ένας τόσο κακός διαιτητής βρίσκεται σε τέτοιο παιχνίδι» του φώναζε.



