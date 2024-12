Chiesi Hellas: Αναπτύσσοντας δεξιότητες με ματιά στο μέλλον

Οι πρώτες δύο δεκαετίες του 21ου αιώνα ήρθαν να επιβεβαιώσουν πως πλέον είναι αναγκαίο να συνηθίσουμε να ζούμε σε ένα VUCA (volatile, uncertain, complex, ambiguous) περιβάλλον. Ο εργαζόμενος καλείται να κρατά τον εαυτό του σύγχρονο στις εξελίξεις των επιστημών (STEM) και συνεχώς να καλλιεργεί δεξιότητες που θα χρειαστούν στην υφιστάμενη ή μελλοντική του θέση (upskilling). Να μοιράζεται και να μοιράζει γνώσεις, αναλύοντας δεδομένα και παθήματα του παρελθόντος μετατρέποντάς τα σε μάθηση. Ο Edmund Burke πίστευε πως ‘όταν φοβάσαι κάτι, πρέπει να μαθαίνεις όσα περισσότερα μπορείς για αυτό’. Στο πλαίσιο προληπτικής δράσης, στην Chiesi το 2024 σχεδιάσαμε μακροχρόνια εκπαιδευτικά προγράμματα που μας ενδυναμώνουν για να εργαζόμαστε αποδοτικά και αποτελεσματικά σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, στο οποίο οι εξωτερικές συνθήκες επηρεάζουν ουσιαστικά την εταιρική στρατηγική.

‘Fail fast, learn faster’ είναι η αρχή της προσέγγισής μας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ‘Chiesi, the Agile Way’. Σε συνάφεια με την κουλτούρα της Chiesi, τις Αξίες & Συμπεριφορές μας, το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε και σταθμίστηκε από τους ανθρώπους της Chiesi για τους ανθρώπους της Chiesi. Αντί να είναι ρέπλικα τυπικών μεθοδολογιών ευελιξίας (agility), το πλαίσιο του προγράμματος σχεδιάστηκε ώστε να ταιριάζει στην Chiesi. Μέσω αυτού μαθαίνουμε εκ νέου το σύγχρονο τρόπο σκέψης και δράσης, ώστε μέχρι το 2030 ο ασθενής και οι μεταβαλλόμενες ανάγκες του να βρίσκονται με ουσία και αξία στο επίκεντρο λήψης των αποφάσεών μας. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη δημιουργία νοοτροπίας ευελιξίας, συνεχούς διερεύνησης, συνεργειών, κριτικής σκέψης και ταχύτητας στη λήψη αποφάσεων. Μέσω της εργαλειοθήκης του, ο εργαζόμενος μαθαίνει να κινείται με μεθοδολογία και συμπερίληψη στη λήψη αποφάσεων χρησιμοποιώντας αντίστοιχα μοντέλα (PO3, OKRs, Consent Decision-making, TRIZ κλπ).

Η Chiesi είναι ένας Όμιλος με παγκόσμια παρουσία, ανοικτός και συμπεριληπτικός. Ακολουθούμε το Μοντέλο Ανθρώπινης Ηγεσίας και μέσω αυτού οι άνθρωποί μας ενδυναμώνονται και παροτρύνονται να καινοτομούν και να συνεισφέρουν σε ένα περιβάλλον που στηρίζεται στην Εμπιστοσύνη και την Ψυχολογική Ασφάλεια. Σε αυτούς τους δύο άξονες σχεδιάσαμε και υλοποιούμε 2ετές πρόγραμμα εκπαίδευσης (Human Leadership Model Training Program), με κοινό όλους τους εργαζόμενους. Στην Chiesi πιστεύουμε ακράδαντα στην άποψη του Simon Banks ‘Δεν είσαι Ηγέτης εκτός εάν δημιουργήσεις έναν Ηγέτη που θα δημιουργήσει έναν άλλο Ηγέτη’. Ανεξαρτήτως θέσης ή ομάδας όλοι οι άνθρωποι της Chiesi θα συμμετέχουν εντός του 2025 στο εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αρχής γενομένης από τους people managers το 2024. Το πρόγραμμα αποτελείται από 4 μέρη, καθένα συνυφασμένο με τα χαρακτηριστικά που έχουν αναγνωριστεί ότι πρέπει να διαθέτουν οι ηγέτες του μέλλοντος, κατά την έκθεση ‘Leadership for the decade of action’ (United Nations Global Compact-Russell Reynolds Associates). Αναγνωρίζοντας πως αποτελούν μέλη ενός οικοσυστήματος, οι ηγέτες καλούνται να συνεργάζονται και να δημιουργούν το μέλλον, λαμβάνοντας αποφάσεις που διατηρούν το οικοσύστημα σε ισορροπία και το καθιστούν βιώσιμο για όλα τα μέλη αυτού. Επιπλέον, το πρόγραμμα χρησιμοποιεί ΑΙ ώστε να εξατομικεύει το περιεχόμενο ανάλογα με τους τομείς στους οποίους ο εκπαιδευόμενος δείχνει ενδιαφέρον μάθησης και διερεύνησης.

Υπερήφανοι είμαστε επίσης για άλλα δύο προγράμματα που σχεδιάστηκαν εντός του 2024 με στόχο την ευαισθητοποίηση και εκμάθησή μας επί της θεματικής του Στρατηγικού μας Πλάνου για τη Βιωσιμότητα (Sustainability Strategic Plan). Το πρώτο αφορά στη Γυναικεία Ενδυνάμωση και το δεύτερο στη Συμπεριληπτική επικοινωνία. Τα ετήσια αυτά προγράμματα διεξάγονται σε συνεργασία με συμβουλευτικούς οργανισμούς που εξειδικεύονται επί αυτών των θεμάτων. Το ‘The HappyLab’ έχει αναλάβει για το 2024 μέσω του ‘UpLift Women Empowerment Training Program’ να ενδυναμώσει το 46% των γυναικών εργαζομένων της Chiesi Hellas μέσω της σύνδεσης των μελών αυτής της ομάδας σε ένα υποστηρικτικό δίκτυο, της προσφοράς εμπειριών που αυξάνουν την αυτοπεποίθησή τους, της παροχής εργαλείων που τις καθιστούν πιο αποτελεσματικές, της ενίσχυσης της ευημερίας τους. Μέσα από την ανάπτυξή τους, η εταιρεία στηρίζεται πάνω τους στο να αποτελέσουν πρότυπα θετικής αλλαγής και καταλύτες μιας θετικής κουλτούρας για τις ομάδες τους και τον ευρύτερο οργανισμό.

Αντίστοιχα, σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια» υλοποιούμε team-building πρόγραμμα εισαγωγής στην αναπηρία, την προσβάσιμη επικοινωνία και τη συμπερίληψη. Μέσω του προγράμματος ‘Προσβάσιμη Επικοινωνία & Συμπερίληψη’ στοχεύουμε στην κατάρτιση όλων των μελών μας επί του θέματος, στην αποδόμηση στερεοτύπων γύρω από την αναπηρία με επακόλουθο τη διεύρυνση συμπεριληπτικών πρακτικών. Επιπλέον, όλα τα στελέχη που σχετίζονται με την εταιρική προβολή και επικοινωνία εμβαθύνουν στην οπτική, ακουστική και κινητική βλάβη και ανακαλύπτουν εργαλεία που ενισχύουν τις συμπεριληπτικές μας επικοινωνιακές πρακτικές τόσο σε επίπεδο ιστοσελίδας και Social Media όσο και στην ενδο-εταιρική επικοινωνία.

Στηρίζοντας το Μοντέλο Ευεξίας της Chiesi Hellas, επιπλέον της Κοινωνικής Ευημερίας (Social Wellbeing) και Καριέρας (Career Wellbeing), η ασφάλεια των εργαζομένων μας (Occupational Wellbeing) αποτελεί εξίσου προτεραιότητα για εμάς. Και στον τομέα αυτό το 2024, υλοποιήσαμε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ‘Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία’ με συμμετοχή όλων των εργαζομένων μας (με ευρεία θεματική όπως η αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών/τραυματισμών, CARPA, εργονομίας, κλπ) ολοκληρώνοντας τον κύκλο το 2025 με θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία και τη συναισθηματική ασφάλεια των μελών μας.

Συμπερασματικά, τόσο η επανεκπαίδευση (reskilling), όσο και η καλλιέργεια επιπλέον δεξιοτήτων (upskilling) αποτελούν εξαιρετικά κρίσιμο παράγοντα για την ευημερία τόσο των εργαζομένων όσο και των επιχειρήσεων. Σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται διαρκώς και ραγδαία, η συνεχής εκπαίδευση και η απόκτηση νέων δεξιοτήτων δεν είναι απλώς επιθυμητές, αλλά αναγκαίες. Επενδύοντας στο upskilling, στην Chiesi διασφαλίζουμε ότι το ανθρώπινο δυναμικό μας παραμένει ανταγωνιστικό και καινοτόμο και οι άνθρωποί μας επιτυγχάνουν επαγγελματική ανάπτυξη και προσωπική ικανοποίηση, έχοντας πάντα το βλέμμα μας στραμμένο στην με καινοτομία προάσπιση των αναγκών των ασθενών και των φροντιστών αυτών.

Αλεξάνδρα Βέτσικα, Head of HR & Administrative Affairs, Chiesi Hellas