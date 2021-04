Lord of The Rings: Οι 7 βασικές πληροφορίες που χρειάζεται να ξέρεις για τη σειρά

Η αποκάλυψη του υπουργού Οικονομικής Ανάπτυξης και Τουρισμού της Νέας Ζηλανδίας, του Στούαρτ Νας, ότι η prequel σειρά Lord of the Rings που ετοιμάζει το Amazon Prime θα κοστίσει συνολικά για την πρώτη σεζόν πάνω από 450 εκατομμύρια δολάρια, προκάλεσε αμόκ στους φανατικούς των έργων του Τόλκιν και φυσικά στους σειρολάγνους που ξέρουν ότι απόλαυσαν 7 σεζόν Game of Thrones - η 8η ήταν μάπα show - με συνολικά 600 εκατομμύρια.

Δηλαδή η μέχρι τώρα ακριβότερη παραγωγή της τηλεόρασης, ξόδεψε περίπου 150 εκατομμύρια παραπάνω για 7 σεζόν σε σχέση με τη μία του Lord of The Rings. Είναι ενδεικτικό και ιλιγγιώδες. Αν δε συνυπολογίσουμε και τα 250 εκατομμύρια που έδωσε η Amazon για τα δικαιώματα στον Οίκο Τόλκιν, τότε πάμε σε στρατοσφαιρικά ποσά.

Καθώς λοιπόν βρισκόμαστε στον «πυρετό» της αναμονής μιας σειράς που την περιμένουμε 4 χρόνια, από τη στιγμή δηλαδή που ανακοινώθηκε η εξαγορά των δικαιωμάτων των βιβλίων του Τόλκιν για τηλεοπτική μεταφορά, συγκεντρώσαμε τα 7 βασικά στοιχεία που χρειάζεται να ξέρεις εν όψει και του προγραμματισμένου ερχομού της σειράς κάπου μετά το Νοέμβριο.

Πόσα επεισόδια θα έχει;

Η πρώτη σεζόν θα αποτελείται από 20 επεισόδια, το οποίο σημαίνει πως κάθε επεισόδιο θα έχει κόστος περίπου 22 εκατομμύρια, δηλαδή το διπλάσιο σχεδόν σε σχέση με τα επεισόδια του Game of Thrones στις τελευταίες 3 σεζόν. Δεν είναι γνωστό αν το Amazon θα ακολουθήσει τη λογική της κυκλοφορίας ολόκληρης της σεζόν, το οποίο είθισται σε σειρές με το πολύ 12-13 επεισόδια ή αν θα αλλάξει στρατηγική για τη σειρά αυτή και θα βγάζει ένα ή δύο επεισόδια την εβδομάδα.

Ποιοι είναι στο καστ;

Όλο το καστ αποτελείται από ονόματα άγνωστα στο ευρύ κοινό, που στο παρελθόν τους είχαν δεύτερους και τρίτους ρόλους σε άλλες σειρές, κυρίως βρετανικής παραγωγής. Ρόμπερτ Αραμάγιο, Μόρφιντ Κλαρκ, Τζόζεφ Μόουλε, Μαρκέλα Καβανά, Έμα Χόρβαθ, Ισμαήλ Κρουζ Κόρδομπα, Ναζανίν Μπονιάντι, Μαξίμ Μπόλντρι είναι τα βασικά ονόματα.

Τον Ρόμπερτ Αραμάγιο τον μάθαμε για τα καλά στη σειρά Behind Her Eyes στο Netflix, όπου μπήκε στη μαύρη λίστα μας με τους ηθοποιούς που δε μπορούμε με τίποτα να συμπαθήσουμε. Ο Τζόζεφ Μόουλε έχει παρελθόν στο Game of Thrones, όπου έκανε τον Μπέντζεν Σταρκ. Η Μόρφιντ Κλαρκ έχει παίξει μεταξύ άλλων στο His Dark Materials και στη σειρά Outsiders.

Να αναφερθεί πως στο καστ της σειράς ήταν αρχικά ο Τζέικομπ Πόλτερ, ίσως η πιο αναγνωρίσιμη μορφή, αλλά αποχώρησε λόγω προβλημάτων με το πρόγραμμα των γυρισμάτων, ενώ ο Αυστραλός Τομ Μπατζ ανακοίνωσε το περασμένο καλοκαίρι ότι η παραγωγή αποφάσισε να πάρει μια διαφορετική κατεύθυνση στο ρόλο που του είχε ανατεθεί και παρά το ότι είχε κάνει αρκετές σκηνές για τα πρώτα επεισόδια, δεν ανήκει πια στο καστ.

Θα δούμε γνώριμα πρόσωπα;

Είναι ένα ερώτημα συνδεδεμένο με το από πάνω. Από το καστ των ταινιών, μόνο ο Ίαν ΜακΚέλεν εξέφρασε την επιθυμία του να γίνει ξανά Γκάνταλφ. Όλοι οι υπόλοιποι είτε δε βρίσκουν λόγο να επιστρέψουν (όπως ο Χιούγκο Γουίβινγκ που έκανε τον Έλροντ) είτε οι χαρακτήρες τους δεν μπορούν να υποστηριχθούν σε αυτό το timeline. Για παράδειγμα ξέρουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν τα ξωτικά όπως ο Έλροντ και η Γκαλάντριελ, αφού είναι όντα που ζουν ως και 10.000 έτη ή πρακτικά αθάνατα και έχει επιβεβαιωθεί ότι κάποια πρόσωπα του καστ θα υποδυθούν αυτούς τους δύο σε πολύ νεότερη εκδοχή.

Πόσες σεζόν θα έχει;

Η συμφωνία είναι για 5 σεζόν, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν θα είναι σίγουρα 5 σεζόν συνδεδεμένες σε ένα storyline ή αν υπάρχει το περιθώριο στην Amazon να φτιάξει 5 διαφορετικές σειρές της μιας σεζόν. Η επιτυχία της σειράς και το μέγεθος αυτής θα καθορίσουν αν θα υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση της Amazon με τον Οίκο Τόλκιν για τον αριθμό των σεζόν και για το αν θα γίνουν παράλληλα και άλλες σειρές, ίσως από άλλο timeline της μυθολογίας.

Τι συμβαίνει με τα γυρίσματα;

Αν ισχύει ακόμα ο αρχικός προγραμματισμός της Amazon, η σειρά θα πρέπει να είναι έτοιμη εξ ολοκλήρου πριν τον Ιούλιο, ώστε να ξεκινήσει το promo της και να είναι έτοιμη για την πλατφόρμα το αργότερο ως αρχές Δεκεμβρίου. Κάτι τέτοιο δε φαντάζει εφικτό, αν ρωτάτε την άποψη μας, οπότε θεωρούμε πως η σειρά θα είναι διαθέσιμη από μέσα Ιανουαρίου του 2022.

Σε κάθε περίπτωση, τα γυρίσματα ξαναξεκίνησαν τον Φεβρουάριο μετά από αρκετές διακοπές και μένει να δούμε αν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του αναθεωρημένου σχεδιαγράμματος της Amazon.

Θα δούμε γνώριμα τοπία της Μέσης Γης;

Κάτι τέτοιο είναι θεωρητικά απίθανο, τουλάχιστον ως προς τα σκηνικά που χρησιμοποίησε ο Πίτερ Τζάκσον για να αποτυπώσει τις πόλεις της Γκόντορ, του Ρόχαν ή ακόμα και το Σάιρ. Άλλωστε, το storyline της Δεύτερης Εποχής δεν αναφέρει σαφή συμμετοχή των Χόμπιτ και το σενάριο μάλλον δε θα έχει κάνει κάποια παρέμβαση ως προς αυτή την κατεύθυνση.

Η σειρά γυρίζεται στη Νέα Ζηλανδία, κάποια εξωτερικά γυρίσματα και λήψεις από φυσικά τοπία ίσως θυμίσουν αυτά που είδαμε στις δύο τριλογίες του Τζάκσον, αλλά η πλειοψηφία των σκηνικών θα είναι πρωτότυπη, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δε θα έχει πάρει έμπνευση από τη δουλειά του Τζάκσον. Ένα μέρος που λογικά θα δούμε στη σειρά και είναι κοινό σημείο αναφοράς, είναι το Ιμλάντρις, το Ρίβεντελ δηλαδή.

Πάντως, στη συμφωνία της Amazon με τον Οίκο του Τόλκιν, η σειρά είναι υποχρεωμένη να κινηθεί στο χρονικό εύρος των 3.500 ετών της Δεύτερης Εποχής και να μη δείξει τίποτα από την Πρώτη ή την Τρίτη. Επίσης, καθώς ο Οίκος ήταν φανερά ενοχλημένος από τις προσαρμογές που έκανε ο Τζάκσον στα σενάρια των 2 τριλογιών, στη συμφωνία αναφέρεται ρητά πως οποιαδήποτε σεναριακή προσθήκη δεν πρέπει να προσκρούει με τίποτα στα όσα έχουν ήδη κατοχυρωθεί από τα κείμενα του Τόλκιν

Ποιος σκηνοθετεί;

Ξέραμε από την πρώτη στιγμή ότι το σενάριο έχουν αναλάβει οι Πάτρικ ΜακΚέι και Τζέιμς Πέιν, οι οποίοι έστησαν μια δημιουργική ομάδα και τρία χρόνια τώρα κλείνονται καθημερινά σε επτασφράγιστη αίθουσα που έχει διαμορφώσει η Amazon, γράφουν και πριν φύγουν αφήνουν τα σενάρια κλειδωμένα σε θησαυροφυλάκιο.

Προφανώς μια τέτοια σειρά 20 επεισοδίων δε μπορεί να έχει τον ίδιο σκηνοθέτη, αφού μιλάμε για χρονοβόρα και πολύπλοκα γυρίσματα. Ο Χουάν Αντόνιο Μπαγιόνα από το Jurassic World: Lost Kingdom σκηνοθετεί τα δύο πρώτα επεισόδια.